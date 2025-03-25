Визажист рассказал, как создать солнечный румянец

Солнечный румянец — один из самых нежных и живых весенних бьюти-трендов. Этот прием имитирует естественный румянец, как будто вы немного обгорели на солнышке — только красиво и с тонким сиянием. Вот советы визажиста Любови Брусницыной, как добиться правильного эффекта и поразить всех своим здоровым и свежим внешним видом.

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Грамотно подготовьте кожу

Чтобы солнечный румянец лег на кожу красиво и естественно, ее нужно подготовить. Начните с мягкого очищения: лучше выбрать неагрессивную пенку или молочко, которое удалит пыль, себум и следы ночного ухода. Затем используйте легкий эксфолиант — энзимную пудру или тоник с кислотами, чтобы убрать ороговевшие частички и вернуть коже ровный тон и свежесть.

Следующий шаг — глубокое увлажнение, которое сделает кожу эластичной и напитанной. Сначала нанесите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом, затем — крем с легким светоотражающим эффектом. Важно, чтобы лицо начало сиять изнутри.

«Можно добавить каплю масла (жожоба, например) в тональный крем или базу, чтобы добиться деликатного "влажного" финиша. И не забудьте про SPF — солнце весной особенно коварно. Подготовленная таким образом кожа будет живым фоном, на котором румянец заиграет по-настоящему», — объясняет визажист.

Наносите румяна не только на щеки, но и на переносицу

Ключ к эффекту «солнечного поцелуя» — это расположение. Румяна следует наносить широкой кистью по дуге от одной скулы к другой, проходя через нос, как будто солнце действительно осветило лицо сверху.

«Лучше выбирать кремовые текстуры в кораллово-розовых, персиковых или приглушенно-красных тонах — они "сливаются" с кожей и выглядят очень натурально», — советует профессионал.

Работайте легкими слоями и растушевывайте пальцами или спонжем

Солнечный румянец — это не яркое пятно, а полупрозрачный, мягкий оттенок. Лучше нанести чуть меньше, чем больше, и растушевать по направлению вверх и к вискам, создавая эффект прозрачного свечения. При необходимости добавьте немного на лоб и подбородок — легкие касания цвета создадут целостный образ.

Добавьте сияние — но очень деликатное

Чтобы румянец заиграл, можно добавить немного жидкого хайлайтера на верхнюю часть скул и по краю носа — именно туда, куда попадает весенний свет. Главное — не переусердствовать: здесь важна естественная свежесть, а не глянец. Завершите образ губами оттенка «как будто только что ела клубнику» — и солнечное настроение будет с вами даже в пасмурный или дождливый день.