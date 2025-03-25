Какие бьюти-процедуры популярны у мужчин

Идея о том, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, к счастью, канула в лету. Сегодня представители сильного пола хотят выглядеть ухоженно и привлекательно, что нас, женщин, не может не радовать. О том, какие косметические процедуры наиболее востребованы, нам рассказала Айсулу Токаева — врач-косметолог, дерматовенеролог.

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Особенности косметологии для мужчин

«В наше время желание сильного пола улучшить внешность уже мало кого удивляет. Растет осведомленность о важности ухода за кожей, что приводит к увеличению мужской аудитории в специализированных салонах. По данным различных исследований, это 15-30% клиентов косметологических клиник», — подчеркивает врач-косметолог.

Все больше мужчин, недовольных своей внешностью, обращаются к специалистам, чтобы решить различные эстетические и возрастные проблемы. По словам нашего эксперта, косметология здесь имеет свои нюансы, учитывающие физиологические и психологические различия между полами:

мужская кожа, как правило, более плотная и жирная, что требует применения специализированных средств;

удобство и простота процедур. Мужчины менее склонны к регулярным посещениям косметологических клиник;

делается акцент на естественность результатов, что помогает сохранить мужественный вид и обеспечить уверенность в себе.

Какие эстетические проблемы волнуют мужчин

Специалист выделил несколько главных «болевых точек», которые беспокоят сильный пол.

Выпадение волос

С этой проблемой сталкиваются многие мужчины, и не только те, кто перешагнул определенную возрастную отметку. Не все хотят носить брутальную лысину а-ля Федор Бондарчук, поэтому обращаются к косметологам, чтобы получить рекомендации по уходу за волосами. Айсулу:

«Многие уже знают, что шампунь надо подбирать индивидуально, в зависимости от особенностей кожи головы, и что есть специальные средства для стимуляции роста волос. Важно отметить, что мужчины соблюдают рекомендации даже лучше, чем женщины. Главное — составить подходящую программу для активизации спящих луковиц, укрепления и улучшения трофики тканей вокруг них, назначить эффективные шампуни, сыворотки-концентраты в ампулах и лосьоны».

Состояние кожи лица

Не все мужчины могут похвастаться идеальной, ровной кожей. У некоторых имеются давние шрамы — и не только боевые, но от ветрянки или постакне, которые появились в детстве и юности.

«Эти следы можно убрать при помощи аппаратных процедур, например, лазерной шлифовки, которая понятна, проста в реабилитации и эффективна», — говорит косметолог.

Большинство современных мужчин понимают важность домашнего ухода. Еще 5—7 лет назад все ограничивалось одним многофункциональным «чудо-продуктом», который должен был и очищать, и увлажнять, и питать, и защищать от солнца. Сегодня количество косметических баночек на полочке в ванной у вашего героя может посоперничать с вашими.

«Для домашних процедур нужно приобрести гель с АНА-кислотами. Кстати, с ним пациенту будет удобно бриться. Успокаивающие средства с ранозаживляющими свойствами и легкие увлажняющие кремы с солнцезащитным фактором, к счастью, становятся все более популярными среди мужской аудитории», — советует эксперт.

Морщины на лбу, хмурый и тяжелый взгляд

С этой проблемой пациенты часто приходят сами или по совету второй половинки. Чтобы расслабить спазмированные участки, косметологи предлагают ботулинотерапию.

«Представители сильного пола выбирают ботокс не только для улучшения внешности, но и для повышения самооценки и уверенности в себе, — считает врач-косметолог. — Визит в клинику и восстановительный период не занимают много времени, а эффект от введения препарата может длиться несколько месяцев».

Важно обращаться к опытным специалистам, чтобы не переборщить с уколами ботокса и не превратить лицо в безжизненную маску.

Дряблость кожи

Возрастные изменения неизбежны, но если современная косметология позволяет нам улучшить свой внешний вид, почему бы этим не воспользоваться?

«В таких случаях можно порекомендовать препарат с гидроксиапатитом кальция (ГКК). Это биосовместимое вещество, которое применяется в косметологии для контурной коррекции и восстановления объемов», — поясняет наш эксперт.

При работе с филерами важно не феминизировать черты лица и использовать методики, которые дают естественный результат. В наше время многие мужчины с удовольствием ухаживают за собой и не стесняются посещать косметические салоны. Ухоженная внешность придает уверенности в себе. Если мужчина уделяет этому внимание, он относится к себе с уважением, а значит, будет успешен и в других сферах жизни.