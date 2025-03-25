Как правильно носить «парижский боб» этой весной

Парижский боб, который исключительно популярен у звезд в последние годы — это не просто стрижка, это настроение. Это комфортно, легко в уходе и не требует долгой работы с расческой и прочими гаджетами, все происходит как бы само собой, в духе: «Я проснулась, провела рукой по волосам — и уже шикарна».

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Вообще говоря, стрижка парижский боб впервые появилась в 1920-х годах и сразу стала символом женской свободы, эмансипации и нового взгляда на красоту. Ее носили танцовщицы, актрисы, художницы и поэтессы — те, кто рвал с традициями и выбирал свою жизнь. Особенно стиль был популярен среди парижанок, ведь сочетал в себе сдержанность формы и внутренний вызов, за что и получил свое «городское» имя. С тех пор боб трансформировался десятки раз, но парижская версия — с легкой небрежностью и мягким силуэтом — остается вне времени. Словом, эта укладка — воплощение легкости и элегантного равнодушия в духе француженок, которые никогда не стараются выглядеть идеально, но всегда выглядят стильно.

После того, как Кендалл Дженнер показала свою новую версию этой стрижки — четкий, но мягкий срез чуть ниже подбородка, без резких линий, с естественной текстурой — стало ясно: парижский боб возвращается в моду всерьез и надолго. Он подходит практически всем: подчеркивает линию шеи, открывает лицо, легко адаптируется под любой стиль — от классики до гранжа. Обсудили со стилистом Евгенией Куклиной, как носить эту подвижную и универсальную стрижку.

Секрет в текстуре, а не в вылизанности

Забудьте про утюжки и выверенную по миллиметрам симметрию. Парижский боб любит естественный объем, немного «взъерошенности», мягкие волны.

«Достаточно нанести текстурирующий спрей или мусс на влажные волосы и высушить их пальцами, можно и вниз головой для большего объема и текстурности», — объясняет эксперт.

Оставьте концы немного «сырыми»

Не полируйте их феном или брашингом. Пусть остаются чуть тяжелыми, визуально мокроватыми, как будто вы только что вышли из кафе под моросящий дождь. Это придает образу ту самую «непричесанную» утонченность.

Минимум стайлинга — максимум эффекта

Парижский боб не любит перегруза. Один качественный продукт (спрей с морской солью, крем для текстуры или легкий воск на концы) — и этого достаточно.