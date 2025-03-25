Как и с чем носить туфли с открытым носом

Итак, это не просто обувь с открытым носом. Это маленький стильный флирт, тонкий намек, изящная игра между скромностью и чувственностью, которая особенно уместна весной. Они родом из ретро-эпохи — 40-х и 50-х годов, когда женственность была синонимом стиля. Сегодня peep toe снова на пике, но в более универсальных, утонченных и даже архитектурных формах.

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Есть модели на устойчивом каблуке и на плоской подошве, на танкетке, на шпильке, с квадратным или закругленным мысом. Цветовая палитра — от классических нюдов и черного до мятного, сиреневого, солнечно-желтого.

Такие туфли могут быть сдержанными или эффектными, но всегда добавляют в образ воздушности, легкости и нотки винтажного шика. Обсудили со стилистом Машей Ведерниковой, как и с чем их носить правильно.

Сочетайте с укороченными брюками или джинсами ⅞

Открытый носок любит, когда линия щиколотки открыта. Укороченные светлые или классические синие джинсы с ровным или чуть зауженным кроем — идеальные партнеры для такой обуви.

«Можно добавить белую рубашку oversize или структурированный жакет. Такой образ смотрится просто, но свежо и продуманно», — объясняет эксперт моды.

Носите с летящими платьями и юбками миди

Это сочетание — классика. Туфли с открытым носиком подчеркивают легкость и стремительность движений, особенно в паре с шифоном, батистом, льном. Выбирайте модели с приталенным силуэтом и естественным поясом — тогда вы будете выглядеть не только женственно, но и уверенно.

Не бойтесь носков и тонких колготок

Весной еще не всегда тепло, но это не повод отказываться от любимых туфель. Сегодня в моде тонкие прозрачные носочки, в том числе с легкими узорами — в паре с винтажной обувью они смотрятся дерзко, чуть игриво, но при этом элегантно.

Но и объемные модели из мохера или тонкой шерсти смотрятся (и ощущаются!) весной изумительно. Главное — выбирать носки без грубых швов и с идеальной посадкой.

Добавляйте акценты в аксессуарах

«Туфли peep toe создают акцент сами по себе, особенно если у вас педикюр с ярким лаком. Но дополнить образ можно мини-сумкой или ремнем в цвет обуви — это создаст гармонию без перегруза. Для особого случая подберите шляпку или ободок в винтажном стиле», — советует стилист.

Играйте с фактурами и стилями

Не бойтесь контраста: лаковые туфли — с денимом, замшевые — с шелком, кожаные — с льном. Такая игра делает образ более живым. Даже строгий брючный костюм «заиграет» иначе, если добавить туда peep toe на высоком каблуке и красную помаду в тон.