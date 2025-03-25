Виктория Бекхэм представила новые кисти от своего бьюти-бренда

Виктория Бекхэм анонсировала обновление в её империи Victoria Beckham Beauty. И хотя бренд уже выпускал подводку для глаз Satin Kajal с кистью и контурный стилус, полноценного набора кистей в её ассортименте ещё никогда не было.

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«Я потратила много времени, размышляя об этих кистях и о том, что именно я хотела бы получить, и не могла найти», — говорит основательница марки.

Конечно, Виктория, которая провела часы (если не дни) своей жизни, сидя в креслах самых уважаемых визажистов, перепробовала все кисти на рынке. Чего же, по её мнению, не хватает?

«Я всегда фокусируюсь на "почему", и кисти, вошедшие в эту коллекцию, заслужили своё место и право быть там. Они вдохновлены каллиграфическими перьями», — говорит она, отмечая точность и продуманность, с которой создаётся каждая из девяти кистей коллекции.

Большинство из кистей — односторонние, созданные для того, чтобы размазывать, стирать и растушёвывать продукты. Две кисти — двусторонние.

«Мне очень нравится кисть Sculpt & Blend, потому что с её помощью можно сделать так много. Я использую её для контуринга, а также для глаз», — добавила звезда.

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Будьте уверены: если бы кисти не были абсолютно идеальными, то Бекхэм бы их не выпустила. Она отказалась от оригинальной кисти Contour Stylus, потому что она вышла не настолько тонкой и точной, как она себе представляла.