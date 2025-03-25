В чем секрет популярности русского стиля

Мода на русский стиль уверенно захватывает все новые и новые сферы. Национальный колорит стал характерной чертой для многих брендов, дизайнеров и архитекторов в ответ на запрос общества. Сегодня для многих людей стало важным приобщиться к своим корням через окружающие их вещи, даже в мелочах. Одежда, обувь, сумки, украшения, посуда, аксессуары, гаджеты и множество других товаров и услуг становятся способом выразить свою любовь к России, восхищение ее историей и традициями. О новом тренде — в материале «Ленты.ру».

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Культурный код как бренд

В России существует множество продуктов креативных индустрий, ставших визитными карточками своих регионов. Одни существуют веками, такие как тульский пряник, оренбургский пуховой платок, адыгейский сыр, кубачинское серебро, вологодские кружева, хохломская роспись, дымовская игрушка, татарский чак-чак. Другие возникли в наши дни: якутское кино, хабаровские мультфильмы. Становятся популярнее одежда, обувь, аксессуары в русском стиле. Также во многих регионах широко используются местные национальные мотивы при создании самой разной продукции.

Развитие внутреннего туризма послужило стимулом для возрождения народно-художественных промыслов и ремесел, выручка от них растет примерно на пять процентов в год. В лидерах Московская, Нижегородская и Владимирская области. Среднегодовые темпы прироста выручки НХП-предприятий составляют 5 процентов.

Русская культура и история становятся основой развлекательного контента — видеоигр, музыки, кино, мультфильмов.

Особенно заметно эта тенденция проявляется в инди-геймдеве, примером могут служить игры «Древние Русы» студии Honor Games, «Лихо» студии «Мортешка», Selfloss студии Goodwin Games. Отдельным трендом служит советское и постсоветское наследие, например, такие игры, как «Заря» студии SBSR, «Размена не будет» студии «Рассвет», «Наше Детство» студии GamesLab, The Great Perhaps студии Caligari Games.

В моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен, яркими примерами этого стиля служат Cream Soda — SLAVIC и Татьяна Куртукова — «Матушка». В творчестве российских музыкантов возникла тенденция переосмысления музыкальных аранжировок с добавлением национальных инструментов, фрагментов из национальных композиций. В текстах песен все громче звучат мотивы любви к Родине, восхищение ее историческим наследием, гордости за российский народ.

Творческий поиск

Наиболее заметный вклад в становление современной национальной идентичности вносят креативные индустрии в сфере дизайна. Сегодня наблюдается тренд на создание уникальных дизайнерских решений, которые адаптируют элементы русского стиля под современные требования. Множество брендов работают с текстилем, керамикой, мебелью, сочетая традиционные материалы и формы с инновационными подходами.

Дизайнеры чутко реагируют на запросы и настроения общества, в котором активизировалось национальное самосознание, интерес к своим корням

Эти процессы, например, отражает ежегодная масштабная выставка предметов интерьера «Трын*Трава. Современный русский стиль». Главная задача выставки — продемонстрировать широкой аудитории размышления творцов о культурном наследии, объединяющем многообразие народов, проживающих на территории России, а также пробудить любовь к русской культуре, традициям, обычаям и истории, поясняют организаторы.

Историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широкое поле деятельности для дизайнеров одежды.

Например, бренды «Шуйские ситцы», «if ю like», «узор», «веналю», CHERNYSHOVA обращаются к народным мотивам и символам, ручным техникам, ремеслам, культурному многообразию населяющих страну больших и малых народов.

Уникальный проект «Граффити Азбука» продвигает русскую культуру через стрит-арт. Это печатная книга с необычной азбукой шрифтов разных стилей, которые используют российские художники уличной волны из разных городов России. В будущем инициатор проекта художник Дмитрий Аске планирует проводить выставки, создавать инсталляции и арт-объекты, чтобы демонстрировать ценность наследия нашей страны через призму искусства нового времени и граффити.

Помогают дизайнеры и формировать региональные бренды. Например, агентства Dotorg разработало уникальные иллюстрации для каждого города в области для Visit Ivanovo — Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области.

«Знай наших»

Одним из каналов продвижения российских брендов стал ежегодный конкурс «Знай наших». Его организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом Росконгресс и госкорпорацией ВЭБ.РФ по указу президента России. За два сезона конкурса поступило более 17 тысяч заявок со всех концов страны.

Отдельная номинация конкурса посвящена производителям, которые отражают наше наследие и культурный код в своей продукции, так как сохранение и переосмысление народных традиции является особенно важным в современном мире. Таким образом конкурс выступает платформой для обмена идеями, способствуя развитию креативной экономики и укреплению культурной идентичности.

Для поддержки российских брендов был создан Telegram-канал «Знай наших», где публикуется информация о лучших отечественных производителях и растущих брендах.

В этом году состоится уже третий сезон конкурса. Большие бренды помогают растущим: победители конкурса «Знай наших!» получат призы от партнеров. Кроме того, лучшие бренды получают помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, в ведущих СМИ и новых медиа, возможности размещения наружной рекламы на уличных билбордах и на транспорте, а также грантовую поддержку, доступ к обучающим программам, бизнес-экспертам, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях.

«Растущие российские бренды — сила, которая меняет рынок. Наши бренды производят качественную, востребованную, высокотехнологичную продукцию. И делают это здесь, в России, развивая и укрепляя нашу экономику. С каждым годом их становится все больше. Они стремятся к постоянному росту, расширению линейки продукции, привлечению новой аудитории и партнеров. Некоторые чувствуют в себе значительный экспортный потенциал. А значит, нуждаются в соответствующей поддержке, которую им готовы оказать партнеры конкурса», — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Время сохранения традиций

Российская часовая мануфактура Palekh Watch создана в 2020 году, ее главной ценностью стало нанесение на циферблат лаковой миниатюры в традициях мастеров Палеха. Красота этих миниатюр знаменита на весь мир, еще сто лет назад работы палехских мастеров были удостоены гран-при Всемирной выставки в Париже.

Традиция палехской росписи зародилась почти 400 лет назад.

Каждые часы бренда Palekh Watch уникальны, поскольку ни один рисунок не повторяется, и весь процесс изготовления происходит вручную — сборка, роспись, пошив ремешков. Заказчик может сам выбрать рисунок по своему вкусу. Наносят рисунки мастера «Объединения художников Палеха», выступающие хранителями древних традиций.

Образцы продукции Palekh Watch представлены в Государственном историческом музее и во Всероссийском музее декоративного искусства. В 2023 году палехский часовой бренд стал участником организованной АСИ выставки «Развитие креативной экономики в России», которую открыл президент РФ Владимир Путин.

Концепция и философия палехской часовой мануфактуры заключаются в том, чтобы сохранить традиции народных мастеров, несмотря на современные тренды и востребованность новых форм. Создатели бренда считают, что палехская миниатюра несет в себе глубокий сакральный смысл, уходящий корнями в историю и религиозные традиции. Свою миссию они видят в том, чтобы сохранить знания художников, чей средний возраст сейчас составляет 60 лет.

Основательница палехской часовой мануфактуры подчеркивает, что работают не только над созданием нового продукта, но и над сохранением культурного кода.

Для них культурный код — это, в первую очередь, люди, мастера, которым нужны поддержка и возможность продолжать творить, сохраняя наследие предков.

Современный культурный бренд формируется через работу с людьми, задающими тренды. Когда изделия с элементами русского стиля становятся популярными, продукт приобретает экономическую ценность. Последние лет 15 многие ведущие модные дома черпали вдохновение в русской культуре, в том числе в стилистике народных промыслов.

Например, бренд Versace использовал элементы палехской миниатюры для своих нарядов. Это говорит о том, что русский культурный код востребован и при должном продвижении может получить широкое распространение. Наша задача — осознать ценность того, что мы делаем, и представить это миру, только так мы сможем сохранить и передать уникальное наследие будущим поколениям, считают в палехской часовой мануфактуре.

Обувь как искусство

RXBSHOES — это премиальный обувной бренд из Санкт-Петербурга, который взял на вооружение принцип: обувь как произведение искусства. RXBSHOES создает женские и мужские модели для дома, улицы и торжественных выходов: тапочки и клоги, слиперы и мюли, сапоги и кеды, туфли-лодочки и балетки. Основательница и дизайнер бренда Людмила Разгуляева-Благонравова черпает вдохновение в творчестве великих художников, сотрудничает с российскими дизайнерами и создает уникальные коллекции от кутюр.

Бренд RXBSHOES был основан в 2007 году под названием Razgulyayev x Blagonravova, а в 2023 году прошел ребрендинг и получил нынешнее имя. Известность компании принесла уже первая коллекция кожаных тапочек ручной работы, вдохновленным картинами Малевича, Ван Гога, Матисса, Рафаэля и других великих мастеров.

Главная гордость RXBSHOES — это возможность создавать обувь мирового уровня в России. Когда коллекция «Супрематизм» была представлена на международной выставке в Париже, байеры удивлялись, узнав, что продукция произведена в Санкт-Петербурге

«Сегодня особенно важно говорить о российской культуре и представлять ее миру. Интерес к ней в модной индустрии очевиден: достаточно вспомнить туфли Dolce & Gabbana и Hermès с элементами русского стиля. Многие мировые дизайнеры создавали коллекции, вдохновленные русской культурой, и эта тенденция только усиливается. Русская культура уникальна и актуальна в любое время, независимо от модных трендов», — считает основательница и дизайнер бренда Людмила Разгуляева-Благонравова.

Бренд «Лукоморье»: керамика, вдохновленная русскими сказками

«Лукоморье» — бренд керамики, созданный на основе мотивов русских сказок и традиционных символов. Его создала архитектор Ольга Емельянова. Она рассказала, что бренд «Лукоморье» формировался постепенно — сначала как творческий поиск, а затем целенаправленно, с прицелом на расширение ассортимента и с четко сформулированной концепцией.

Ключевой идеей стало обращение к русской сказочной традиции.

Одним из первых изделий, определивших направление бренда, стала тарелка с изображением Бабы-яги.

«Создавая изделия "Лукоморья", я опираюсь на образы, знакомые каждому с детства. Сказки нам читали родители, бабушки и дедушки, мы ставили по ним спектакли в детском саду. А став взрослыми, сами рассказываем их своим детям, снова погружаясь в этот волшебный мир. Думаю, что изделия "Лукоморья" находят отклик в душе именно благодаря этим теплым воспоминаниям. А дальше наша задача — перевести их в современный, стильный и функциональный формат, создать вещи, которыми хочется обладать», — поделилась Ольга Емельянова.

Возвращение к истокам

Дарья Василькова и ее команда архитектурного бюро Art Group известны своим нестандартным подходом к оформлению интерьеров. В 2019 году Василькова запустила под брендом Reda производство плитки и предметов интерьера.

«Мы разрабатываем принты для каждого региона, чтобы создать универсальные инструменты, подходящие не только для туристических объектов, но и отражающие наш русский стиль. Эпоха подражания западным стилям, популярная в 90-е и 2000-е годы, заканчивается. Новое поколение будет строить в переосмысленном русском стиле, но для этого сейчас не хватает инструментов. Чтобы проект в русском стиле был выгодным и рентабельным, нужны соответствующие решения и материалы. Мы работаем над созданием плитки в русском стиле, которая станет одним из таких инструментов», — Дарья Василькова, глава архитектурного бюро Art Group.

Основательница бренда подчеркнула, что сейчас тренд на русский стиль сочетается с устойчивым дизайном, использованием вторичных материалов, таких как переработанный картон и пластик. Это поддержка ремесел: например, для создания предметов дизайна могут использоваться пуговицы, сделанные архангельскими резчиками по дереву, ножки для диванов, ткани с принтами, вдохновленные северными народами, и другие детали от мастеров из разных регионов.

Как платформа для коллабораций REDA представляет уникальные дизайнерские изделия. Как отметила Василькова, благодаря такому подходу удается не замыкаться на своем дизайне, а напротив, становиться сильнее, объединяясь с другими.

Креативный выбор

Креативные индустрии сегодня играют ключевую роль для формирования имиджа городов и регионов, создания территориальных брендов. Уникальное культурное наследие определили базой экономического развития в 20 российских регионах по итогам пилотного самообследования. Его участники выбирали, какие именно виды креативных индустрий для них актуальны. Топ-3 составили модная индустрия — из 20 регионов ей отдали предпочтение 16, народно-художественные промыслы — 12, гастрономическая сфера — 11.

В ближайшие 5-10 лет русская стилистика, вероятно, получит еще большее развитие. Можно ожидать, что ее восприятие изменится: традиционные мотивы будут все чаще интерпретироваться в современных формах, находя свое место в интерьерах, одежде и предметах повседневного использования.

Это приведет к появлению новых брендов и дизайнерских решений, которые сделают русскую культуру более заметной и востребованной как внутри страны, так и за ее пределами.