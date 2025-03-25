Певица Zivert посетила гала-вечер в юбке от бренда MURASHKA

Певица Zivert появилась на гала-ужине радио Monte Carlo в Большом театре. Снимки образа певицы появились в Telegram-канале KRIVDA.

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Юлия Zivert позировала в белоснежном облегающем платье с глубоким декольте и пышной юбке от бренда MURASHKA. Образ дополнил жакет и туфли. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

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4 июня Zivert опубликовала фото с путешествия в Италии. На снимке запечатлена девушка, которая держит руку на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица может ждать ребенка. На следующий день артистка опровергла слух о беременности. Она уточнила, что просто объелась.

20 июня Zivert призналась, что не сталкивалась со звездной болезнью. Исполнительница пыталась анализировать себя на наличие звездной болезни, однако не увидела у себя этих признаков. По словам артистки, с приростом популярности у нее появилось очень много работы. Из-за плотного графика певица даже не могла «осознать» наличие или отсутствие звездной болезни.