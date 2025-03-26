Модель Кайли Дженнер показала фото в бикини без косметики

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в купальнике во время отпуска с сестрой Кендалл Дженнер. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 27-летняя Кайли Дженнер позировала в черном крошечном лифе бикини, который дополнила золотыми браслетами Cartier из серии «Love». Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость снялась на фоне тропиков.

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Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. Несколько недель назад издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

Собеседник издания отметил, что теперь Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение модели. Источник предположил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.