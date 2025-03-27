Стилист назвала десять оттенков, которые будут в тренде весной 2025

Весна в России вступает в свои права, а вместе с ней меняются и модные тренды. Если зимой в фаворе были глубокие и уютные оттенки бургунди, шоколадный и серый, то новый сезон предлагает более свежие и яркие решения.

Эксперты выделили 10 ключевых оттенков, которые будут актуальны этой весной. В палитре преобладают нежные пастельные тона: цвет сливочного масла, нежно-розовый и небесно-голубой. Также в тренде оливковый и шоколадный мусс, а для смелых образов подойдут красный, лазурный, золотой и мандариновый. «Зимний» бургунди не сдает позиций и остается актуальным, говорится на портале «Первый женский».

Стильный образ это не только одежда. Прическа играет не менее важную роль, считает стилист Наташа Ветрова. Она назвала две простые, но очень стильные укладки, которые можно сделать всего за несколько минут. Раньше считалось, что прическа должна выглядеть безупречно, а на ее создание нужно тратить много времени. Однако сейчас такие укладки выглядят устаревшими.

Парфюмер перечислила главные парфюмерные тренды 2025 года. В моду вошли и ароматы, которые ранее были популярны. В моде насыщенные цветочные ароматы. А также покупатели все чаще ищут уникальные ароматы, и это приводит к популярности редких экзотических нот.

Также MIR24.TV собрал главные тренды и советы стилистов, которые помогут выглядеть стильно и актуально в новом сезоне.