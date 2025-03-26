Стилист назвала главные модные тренды на весну 2025 года

Пришло время обновить гардероб. Стилист Юлия Григуль рассказала о главных трендах на весну 2025 года. По словам эксперта, в моду входят «мягкие» цвета, а также анималистичный принт. Юлия подчеркнула, что тренды можно здорово сочетать между собой, если грамотно составить луки.

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Если говорить о цветовой гамме в целом, в моду входят оттенки «сливочное масло». Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка, — объяснила стилист.

Кроме того, на улицы возвращается стиль ретро. Идеальной верхней одеждой на эту весну будут приталенные пальто, пиджаки, тренчи и жакеты. Единственным оверсайз-трендом в ближайшее время останутся джинсы-трубы, которые лучше всего носить с облегающими майками и лонгсливами.