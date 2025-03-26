15-летняя Анна Пересильд вышла в свет в наряде с глубоким декольте

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделилась в сторис коллажом из снимков, на которых предстала в черном платье из ассортимента модного бренда You Wanna. На размещенных кадрах видно, что оно оформлено глубоким декольте, разрезом до колена, а также прозрачным корсетом.

Кроме того, можно заметить, что стилисты уложили волосы знаменитости в гладкую прическу и дополнили ее заколками. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд снялась в рекламе бренда дизайнера Гоши Рубчинского.