Певица Дуа Липа снялась в прозрачном топе и юбке с разрезом

Певица Дуа Липа показала фигуру в «голом» топе и юбке с разрезом. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Дуа Липа стала лицом новой рекламной кампании бренда Chanel. На одном из снимков певица предстала в черном прозрачном костюме, который состоял из топа и юбки с разрезом. Поп-исполнительница также надела массивные серьги с логотипом Дома моды и черные браслеты. Образ знаменитости завершила вместительная сумка темно-синего цвета. Стилист уложил волосы артистки, а визажист сделал ей макияж в естественных тонах.

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На днях Дуа Липа дала второй концерт в Мельбурне в рамках своего тура Radical Optimism Tour. Певица появилась на сцене в черном облегающем комбинезоне из полупрозрачного кружева, который дополнила массивными золотыми серьгами и ремнем. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали яркий макияж.

На прошлой неделе Дуа Липа выложила в личный блог фото, где позировала в кадре в светло-желтом топе с кружевом и глубоким декольте, который дополнила голубыми короткими джинсовыми шортами и коричневыми высокими казаками. Поп-исполнительница завершила образ черным кожаным ремнем и нежно-розовой сумкой на плечо. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.