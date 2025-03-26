Хирург считает, что Гузеева делала подтяжку лица и блефаропластику

Телеведущая Лариса Гузеева публикует в соцсетях фото, на которых прекрасно выглядит и получает комплименты от поклонников. Но многих интересует, не прибегала ли звезда к услугам специалистов или же накладывает на свое лицо фильтры? Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность актрисы и предположила в беседе с сайтом «Страсти», скрывает ли она хирургические вмешательства.

«Лариса Гузеева от природы – очень красивая женщина. Неслучайно ведь в юности она входила почти во все топы и списки самых-самых привлекательных актрис России. Хотя на протяжении многих лет, что мы ее видим, у нее случаются резкие перепады, когда она выглядит очень хорошо и гораздо моложе своих лет, и когда она выглядит, скажем дипломатично, на свой возраст. С чем связаны такие перепады, сложно сказать. Могу только предположить, что у нее присутствует некая нерегулярность в процедурах. То есть это не рутинный постоянный уход за собой, а «набеги красоты»: сделала какую-то пластику, какие-то там сопутствующие процедуры, но потом на длительное время об этом забыла», – поделилась мнением эксперт.

Мадина отметила, что очень негативно на внешность женщины влияют перепады веса: когда килограммы набираются, потом идет усиленная борьба с ними, и – все по новой. А у Гузеевой, по словам хирурга, такое наблюдали не раз. Специалисту кажется, что именно сочетание этих двух факторов и является первым врагом внешности Гузеевой.

«Безусловно, она прибегала к услугам пластического хирурга. Мне кажется, у нее была выполнена глубокая SMAS-подтяжка. Скорее всего, была сделана блефаропластика. Но это точно было некоторое время назад, потому что сейчас я вижу показания уже для повторного вмешательства. В целом же она стареет очень достойно, более-менее естественно. Конечно, можно посоветовать более тщательное внимание уделять бьюти-рутине и не забыть о регулярности тех или иных процедур. Но в любом случае природная красота позволяет ей порой пренебрегать некоторыми правилами ухода за собой и продолжать оставаться очень привлекательной женщиной»,

Полный материал о детстве Ларисы Гузеевой, ее самой яркой роли, романе с Нагиевым и измене мужу, можно прочитать здесь.