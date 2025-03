Модный дайджест марта 2025

Новые коллекции, интересные коллаборации и яркие идеи от дизайнеров - в нашем обзоре.

В новом сезоне CHARUEL представляем коллекцию, вдохновленную пробуждением природы и городской элегантностью. Ключевые оттенки коллекции отражают весеннее настроение: оттенок “сливочного масла” создает основу для базового гардероба, глубокий “мокко” добавляет благородства образам, прохладный «графит» привносит деловую строгость, а освежающий оттенок “голубого неба” напоминает о ясных весенних днях.

© New Magazine

Тренд на многослойность не сдает свои позиции и этой весной. В этом сезоне носим юбку из облегченного костюмного текстиля из 100% натуральной вирджинской шерсти. Мягко прилегает и не вытягивается. А в портретной зоне наслаиваем графитовую рубашку из комплекта и белую рубашку из хлопка.

А бренд Calista делает акцент на розовых оттенках. Также дизайнеры не забывают о комфорте и удобстве, среди новинок – рубашки, худи, футболки. Все это можно носить отдельно, а также стоит не пренебрегать многослойными образами.

Бренд Mark Formelle выпустил яркую коллекцию вместе с художником Ильей Кутобоем. Новая капсульная коллекция “Тропический примитивизм” создана для тех, кто мечтает о побеге из серых будней в мир бесконечного лета. Тропический примитивизм — это направление, в котором соединяются упрощенные формы, насыщенные оттенки, динамичные силуэты. Художник, вдохновившись природной экзотикой, привнес в коллекцию мотивы тропических пейзажей, необычной флоры и фауны. Капсула включила в себя универсальные изделия, которые легко адаптируются к разным стилям и настроениям. В коллекции использованы универсальные базовые оттенки, а также модели с трендовым эффектом варки, которые придают каждой футболке уникальный характер. Главный акцент – это принты Ильи Кутобоя.

У бренда belle you вышла капсула Almost Naked. В палитре три универсальных оттенках. Для тех, кто предпочитает нежные, телесные расцветки мы предлагаем холодный мокко или дымчатый. Для любителей классики — идеальный черный. Фишка комплектов из капсулы Almost Naked — тонкие линии. Они изящно струятся по телу, словно вырисовывая силуэт. Ничего лишнего — только легкость, хрупкость и красота женского тела.