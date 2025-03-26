Жених Селены Гомес избавился от моноброви

Рэпер и комик Бенни Бланко захотел изменить одну деталь в своей внешности ради певицы и актрисы Селены Гомес. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

© Lenta.ru

Жених Гомес поделился видео, в котором решился избавиться от моноброви. При этом на сеансе присутствовала сама исполнительница.

«Сделайте это легко, поскольку я люблю его», — обратилась она к мастеру.

На размещенных кадрах видно, как специалист аккуратно выщипывает волоски с помощью пинцета. После этого мастер берет в руки небольшую бритву, чтобы придать бровям форму.

«Я даже не вижу разницы. А вы, ребята, видите?» — поинтересовался Бланко у фанатов после проделанной процедуры.

Поклонники, в свою очередь, отреагировали на ролик возлюбленного артистки и принялись обсуждать его новую внешность в комментариях.