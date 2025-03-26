Дизайнер рассказал, какую одежду предпочитают москвичи

Героиня фильма "Дьявол носит Prada" Миранда Пристли по беглому взгляду на одежду человека могла рассказать о нем все. В Москве начала 1990-х годов тоже было легко определить, где именно живет человек и какой у него достаток - сказывались соседство с рынками, возможность выезда за границу и прочее. Сейчас рынков нет, не проблема купить и наряды, в том числе и брендовые, а также сшить что-то в ателье. Но, как оказалось, в каждом районе сформировались свои особенности, влияющие на то, как одеваются живущие на его территории люди. Что носят в наши дни москвичи, можно ли по одежде определить, из какого района столицы ваш новый знакомый и откуда он приехал, разбирался корреспондент "РГ" с помощью известных дизайнеров.

Никаких блесток

Вычислить из группы людей москвича просто, считает популярный российский дизайнер и основатель своего бренда Вадим Мерлис.

"Москвичи вне зависимости от того, следят они за модой или нет, предпочитают базовый гардероб и трендовые формы. Одежда у них может быть и брендовой, и из масс-маркета. Общее в ней - отсутствие навязчивой яркости, эксцентрики и, конечно, блесток. Как правило, у москвичей ухоженные волосы, но не лаками, намертво скрепляющими прическу, а просто голова, помытая с любовью к средствам по уходу и оздоровлению. Если волосы окрашенные, то в естественные цвета. Макияжа зачастую нет", - говорит Вадим Мерлис.

И добавляет, что среди дизайнеров есть даже шутка, как приезжая, выбирая в бутике одежду, сетует:

"Если не блестит, за что деньги платить?"

Районы-подсказки

"Люди, родившиеся и проживающие в центре Москвы, очень часто носят одежду с налетом винтажности, возможно, некой потертости, денди - дырки не зашивают", - говорит Вадим Мерлис.

Хамовники, арбатские и тверские переулки, Плющиха - именно тут люди предпочитают сочетать удобство и стиль. Например, чаще всего тут можно встретить девушек в трикотажных платьях, шерстяных пальто и кардиганах. Тут любят плиссированные юбки и шелковые платки, брюки зауженного кроя. При этом вещи на них идеально сидят, не важно, куплены они или сделаны на заказ. Связано это с историей районов. Здесь исстари жили люди с достатком, а в советские годы квартиры в домах давали партийной элите, которая и привила своим детям, внукам хороший вкус к стильной классике.

Очень вызывающе

Еще лет десять назад к этим районам можно было отнести и кварталы Бронных улиц, где сначала селилась литературная и театральная богема, а затем высокопоставленные военные, дипломаты. Однако не жители, а достопримечательности района Патриарших прудов сыграли с местом злую шутку, считает создатель проекта MoscowWalks Александр Усольцев:

"Популярность Патриков долго копилась и в конце концов полилась через край".

Способствовали этому увлечение Булгаковым и городское благоустройство. Как только тротуары стали шире, а у домов отреставрировали и отремонтировали фасады и они стали похожи на Европу, эту территорию тут же облюбовали кафе. Теперь здесь своя гастрономическая и модная субкультура с засильем звезд шоу-бизнеса, светских львиц, инстаграмных див, блогеров, фриков и многих других. Они часто одеты в струящиеся ткани, "голые платья", меха и вычурные костюмы. У этой публики часто можно увидеть в руках петуха или козу на поводке, окрашенную под леопарда собаку и прочих зверей.

"Этот стиль в одежде можно назвать гламуром и шиком, порой очень вызывающим, - считает имиджмейкер-стилист, автор тренинговых программ Евгения Никитина. - Схожая тенденция, к слову, сохраняется и в Барвихе".

Культурный код

Очень культурное место на карте города - Замоскворечье и Якиманка. Старинный уголок Москвы. На его атмосферу влияют размеренная и неторопливая жизнь, обилие музейных площадок. Как говорят стилисты, именно здесь чаще всего можно встретить любителей преппи (почти униформу частных американских школ) - юбки-карандаши, свободного кроя пиджаки, лаконичные платья, футболки свободного кроя без принтов. А также тех, кто носит стиль smart casual, сочетающий неформальную и деловую эстетику, летящие штаны из льна или хлопка, укороченные джинсы, блейзеры в клетку. Обязательный акцент - пряжки на обуви. И конечно, вся одежда из качественных и дорогих материалов.

Гости предпочитают...

Точно также легко вычислить в уличной толпе приезжих. Гостей из южных регионов страны - по яркой одежде и каблукам. Страсть южан к яркости легко объяснима: дома им все время приходится конкурировать с яркими солнечными пейзажами.