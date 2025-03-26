Почему стиль 90-х стал трендом 2025 года

Как стиль 90-х возвращается и почему он стал трендом 2025 года? Стильные образы с фото в модной подборке — в материале Super.

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Говорить о том, что стиль 90-х вернулся, было бы не очень корректно. Как минимум потому, что он никуда не уходил. Возьмём хотя бы платья в бельевом стиле или оверсайз-пиджаки с удлинённой линией плеч, которые были в моде в последнем десятилетии XX века и которые до сих пор не покидают наши умы и шкафы. Так почему же та эпоха настолько привлекает дизайнеров, что они возвращаются к ней вновь и вновь?

Возрождение моды 90-х годов

Мода циклична — это факт, однако к стилю 90-х этот аргумент слабо применим, ибо те или иные элементы того периода так или иначе на протяжении последних 35 лет постоянно фигурируют в коллекциях брендов. Разбираемся, почему мода 90-х актуальна во все времена.

Почему мода 90-х снова в тренде

ностальгия — для многих 90-е — это детство, с которым связаны тёплые воспоминания. Скучают по светлому беззаботному прошлому и дизайнеры;

звёзды шоу-бизнеса — Кейт Мосс, Кэмерон Диаз, Джулия Робертс — 90-е были эпохой ярких, непохожих друг на друга личностей, которые носят звание икон стиля и до сих пор задают тренды;

практичность — активно держим курс на непринуждённость и расслабленность. А это те самые критерии, которым соответствовала одежда последнего десятилетия прошлого века;

свобода самовыражения — в те годы царила стилистическая вседозволенность, границы рухнули, и сочетать несочетаемое стало нормой, которую мы приветствуем и сейчас;

соцсети — современным блогерам, которые несут тенденции в массы через свои публикации, по душе бунтарский характер 90-х. И неважно, что новое поколение, прославившееся благодаря соцсетям, не знает тех лет. Для них те тренды — как что-то новое и броское.

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Ключевые элементы стиля 90-х в 2025 году

минимализм — простота, элегантность и ничего лишнего. Лаконичный крой, отсутствие принтов и декора, а также чистые сдержанные цвета поддерживают актуальную эстетику «тихой роскоши»;

гранж — потёртости, «рваный декор», необработанные края, растянутые ткани, небрежная многослойность, приглушённые оттенки… Именно в 90-х нарочитая неряшливость стала достоинством образа, а не его недостатком;

спорт casual — учиться интегрировать в повседневные образы вещи, предназначенные для фитнес-зала, нам не придётся: знаем, умеем, практикуем и смело сочетаем лосины с классическим жакетом, а олимпийки с юбкой в пайетках;

оверсайз — где свобода самовыражения, там и свобода движения. Да, сейчас наблюдается тенденция к приталенным и даже облегающим силуэтам, но старый добрый оверсайз никто не отменял. И, кстати, мешковатые позиции ещё больше подчеркнут женственные изделия;

маскулинность — одежда с «мужского плеча» органично вписалась в гардероб каждой модницы. Если пальто, то в длине макси и с широкими плечами. Они же являются ключевым элементом пиджаков. Если брюки, то свободного кроя и с высокой посадкой. Ну и, конечно же, костюмы-тройки и рубашка. Белая или голубая;

яркость — пусть среди весенних трендов значатся пастельные оттенки, но неоновые цвета родом из 90-х тоже весьма популярны. Как и всевозможные логотипы и пластмассовые брелоки-обвесы, которые приковывают взгляд: каждый заявляет о себе, как может.

Образы 90-х в современном мире

Весёлый характер эклектики, в ритме которой мы сейчас живём, перекликается с разносторонней и свободолюбивой натурой моды 90-х. А потому, чтобы поддержать тренд, совсем необязательно полностью одеваться в этом стиле. Достаточно вписать в гардероб отдельные вещи. Остановимся на некоторых из них.

Женский стиль 90-х

косуха была, есть и будет, только обращаем внимание на объём: чем свободнее, тем лучше. Длину тоже выбираем соответствующую — до середины бёдер;

бомберы с яркими надписями — это и стиль преппи, и спорт-шик, и логомания, которой снова увлеклись дизайнеры на волне популярности 90-х. Комбинируем в том числе с классическими брюками, платьями, юбками;

платье в бельевом стиле — в 90-х такие особенно любил Жан-Пол Готье, а в наше время — практически все. Меняется только исполнение: в центре внимания снова кружевные вставки и длина мини;

мини-юбки носим с белыми футболками и косухой или с тонким облегающим кардиганом (весной 2025 нет нужды соблюдать равновесие объёмов из серии «обтягивающий низ — просторный верх»);

спортивные костюмы давно перестали быть единым целым и готовы разделиться на верх и низ: треники со строгим жакетом или блузой на завязках, худи с велосипедками или классической юбкой-карандаш — любимые многими сочетания;

объёмные свитера с узором все с упоением носили три десятка лет назад, с удовольствием мы это делаем и сейчас: актуальная эстетика apres-ski мотивирует на то, чтобы надеть уютный свитер с ромбами, косичками, прорезями и необработанными краями;

ботфорты в 90-х были визитной карточкой героини Джулии Робертс в фильме «Красотка». Теперь же с древнейшей профессией такую обувь не ассоциируют, зато считают её воплощением элегантности и сексуальности;

крабики для волос снова вернулись в нашу жизнь: вы можете подобрать себе массивный аксессуар, который будет держать длинные волосы, либо несколько маленьких заколок.

Мужской стиль 90-х

Тут стоит отметить, что женская мода 90-х довольно универсальна: многие тренды легко перенести на гардероб мужчин. И наоборот. Среди характерных позиций, которые можно и модно носить мужчинам и сейчас:

клетчатая рубашка;

потёртые джинсы;

футболка с ярким принтом;

майки из сетчатой ткани;

свободные брюки с завышенной талией;

яркие комбинезоны.

Мода 90-х годов в России

Стиль 90-х в России имеет свои особенности, аутентичность, потому что на него повлияли не только зарубежные дизайнеры и бренды, но и история страны.

Как российская культура повлияла на стиль 90-х

Несмотря на то что в 90-х мировые дизайнеры сказали нет всем фэшн-правилам, позволив фантазии разгуляться, стоит вспомнить, что в России эти годы, когда рухнул железный занавес, назывались лихими. В плане одежды ассортимент в магазинах пока ещё не радовал разнообразием. При этом на моду большое влияние оказывала американская культура. И обладатели вещей, привезённых из-за границы, считались настоящими счастливчиками.

Насмотревшись американских фильмов и вдохновившись нарядами зарубежных знаменитостей, люди в России быстро оценили повседневный американский стиль. Джинсы с высокой или средней посадкой, белая футболка и просторный пиджак — к этой простой, но элегантной формуле мы с удовольствием прибегаем и сейчас. Мода в России в те годы была особенной — эдакий микс советских и зарубежных элементов, который не так давно активно пытались воспроизвести в своих образах мировые инфлюенсеры, поддавшись вирусной эстетике slavic girl.

Современные дизайнеры и мода 90-х

Мода 90-х не перестаёт вдохновлять российских и мировых дизайнеров. Редкая коллекция обходится без образов в этом стиле. Например, Jil Sander и Helmut Lang выступают за минимализм и лаконичность. Tommy Hilfiger и Calvin Klein демонстрируют логотипы. А Vetements и Balenciaga, известные своими мешковатыми рубашками и рваными джинсами, поклоняются гранжу. Он, в свою очередь, эволюционировал в неогранж, когда небрежность органично соседствует с элегантностью: тенденцию подхватили Bottega Veneta, Moschino, Ann Demeulemeester и другие бренды.

Стиль 90-х в 2025 году: топ-10 примеров с фото

Предлагаем вдохновиться образами с недавних показов мировых брендов и посмотреть, как дизайнеры вписывают элементы стиля 90-х в современную повестку.

Советы стилиста

Super попросил стилиста Светлану Насибулину прокомментировать эту тему, а также дать советы девушкам о том, как в 2025-м поддержать тренд на 90-е.

Светлана Насибулина:

"Для меня мода 90-х — это про женственность, граничащую с маскулинностью. Лично мне очень импонирует эта эстетика своей самобытностью. Это история про времена, когда люди стали проявлять себя в более дерзких образах, раскрывая собственную харизму и самовыражаясь через одежду. Только подумайте: в те времена комбо из белой футболки и базовых джинсов стало восприниматься не «слишком просто», а «эффектно»".

В 2025-м Светлана среди прочего рекомендует обратить внимание на следующие вещи, позаимствованные из той эпохи:

тренчи;

брючные оверсайз-костюмы;

джинсовые рубашки;

замшевые пиджаки;

лоферы и топсайдеры;

ботильоны с квадратным мысом;

кепки и панамы.

"Тренчи разных форм как длинные, так и укороченные будут на пике своей популярности: кто бы что про них ни говорил, это максимально базовая вещь. Ещё мне безумно нравятся вещи из замши, поэтому рекомендую всё-таки присмотреться к жакетам из замши: если вдруг осенью вы ещё на них не решились, то сейчас самое время! Любой образ можно обыграть аксессуарами, такими как солнечные очки, кепка или же просто небрежно накинутый сверху джемпер. Разнообразные ремни добавят градус стилю"

Как бы то ни было, главный совет стилиста: не бояться быть собой, искать свой стиль и — самое главное — не бежать за трендами, а чувствовать, что откликается душе!