Свобода и естественность: как носить стрижки в стиле 70-х

Мода постоянно вдохновляется образами прошлого, движется циклично — это ни для кого не секрет. И если в одежде сейчас очень актуальны тенденции родом из 60-х, то в стрижках мы можем видеть ренессанс стиля 70-х — времени свободы, естественности и смелой красоты без лишней тщательности в укладке.

Стрижки того времени были про движение, текстуру и немного богемной небрежности. Сегодня они возвращаются в моду — адаптированные под современные тренды, но все с тем же духом легкости и индивидуальности. Поговорили со стилистом Евгенией Куклиной, как выбрать и носить стрижки в духе 70-х этой весной.

Обратите внимание на каскад

Одна из самых узнаваемых стрижек 70-х — многослойный каскад с мягкими переходами длины, как у Джейн Биркин или Фарры Фосетт.

«Он придает объем, оживляет волосы и отлично сочетается как с прямыми, так и с волнистыми прядями, подчеркивая естественную текстуру», — объясняет эксперт.

Добавьте челку-шторку или мягкую рваную челку

Челка-шторка — визитная карточка эпохи. Ее можно легко уложить как угодно или зачесать назад, и она подойдет почти к любой форме лица. А если хочется дерзости — выбирайте небрежную рваную челку, чуть прикрывающую брови. Она, кстати, отлично смотрится в ансамбле с очками в винтажной оправе и крупными серьгами.

Попробуйте шэг — дерзкий и легкий

Шэг (shag) — это многослойная стрижка с градуировкой и эффектом «растрепанности».

«Идеальна для тонких волос, которым не хватает объема. Носите с легким текстурирующим спреем, подчеркивая и усиливая небрежность. Стильно смотрится с джинсовкой, шелковым платком и крупной бижутерией», — говорит стилист.

Боб с ретро-настроением

Боб с легкой округлой формой, длиной до подбородка или плеч, особенно в сочетании с объемной укладкой и пробором на бок — это тоже часть стиля 70-х. Носите с рубашками с широкими воротниками, кожаными жакетами и винтажными очками.

Укладка — минимальная, текстура — максимальная

Смысл стрижек 70-х — в том, что они живут своей жизнью (в отличие от залитых лаком высоких укладок предыдущего десятилетия). Используйте спреи с морской солью, пенку для объема у корней и не расчесывайте волосы до глянцевого блеска. Пусть в образе будет движение, чуть-чуть хаоса.