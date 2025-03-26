Новый бьюти-тренд или хаос: почему зумеры мажут слайм на волосы

Очередной безумный тренд у молодежи в соцсетях – втирание слайма в волосы. Блогеры уверяют, что эта игрушка из вязкой жидкости может творить чудеса с прической, обещая эффект ламинирования и идеально гладких локонов.

Трихологи бьют тревогу: слайм – это не просто модный эксперимент, а настоящая угроза для волос. Липкая масса способна превратить прическу в липкий, неуправляемый кошмар, который не смоешь даже горячим душем.

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Интернет пестрит лайфхаками по удалению этой напасти: замачивание в масле, промывание содой, использование специальных бальзамов. Но специалисты предупреждают: велик риск остаться с поврежденной кожей головы и выпадением волос.

Совет простой – не повторяйте этот опасный эксперимент.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kakza4empo4emu.