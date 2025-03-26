Аманда Сейфрид показала, как выглядит без макияжа

Актриса призналась, что много лет страдает из-за проблем с кожей. Аманда Сейфрид появилась в видео для YouTube-канала VOGUE. Звезда фильма Mamma Mia! рассказала о своей бьюти-рутине, а также поделилась, что не может похвастаться идеальным состоянием кожи.

© Чемпионат.com

У меня экзема, и я страдаю периоральным дерматитом. Когда мне было 19, у меня начала появляться сыпь, и я обратилась к дерматологу, — рассказала Аманда.

© Соцсети

Пользователи Сети восхитились честностью Сейфрид и заявили, что благодаря публичным людям, которые не прячут свои особенности, чувствуют себя гораздо лучше и увереннее в себе.