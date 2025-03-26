Ким Кардашьян объяснила, зачем она носит в сумке нижнее белье

Американская телезвезда Ким Кардашьян объяснила необходимость носить нижнее белье в сумке. Соответствующий выпуск телешоу The Kardashians появился на платформе Hulu.

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44-летняя предпринимательница за ужином в Италии рассказала, что всегда берет с собой в отпуск откровенное нижнее белье. Кардашьян объяснила, что такой выбор обусловлен тем, что ей важно чувствовать себя женственной и живой.

«Я не хочу оставаться без чего-то, что мне может понадобиться в поездке, поэтому я беру с собой все необходимое», — подчеркнула звезда.

При этом знаменитость уточнила, что она не использует нижнее белье ради случайных связей.

«Я не встречаюсь со случайными людьми. Я бы никогда просто не встретила кого-то и не сказала: "О, заходи ко мне", имея при этом на себе нижнее белье. Я так не живу. Просто чтобы вы знали», — заявила она.

Ранее наряд Ким Кардашьян для похода за мороженым подняли на смех в сети. Знаменитость предстала перед камерами папарацци в черных кожаных брюках и меховом жилете.