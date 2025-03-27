Капсульный гардероб 2025: что это и как его составить

Словосочетание «капсульный гардероб» не новое — оно появилось в Оксфордском словаре более 80 лет назад. При этом тиражировать термин в модных журналах и на телевидении стали лишь в начале 2000-х. О том, что такое капсульный гардероб, зачем он нужен как его составить, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб часто называют базовым, но это разные понятия.

Базовые вещи в женском гардеробе должны быть нейтральных цветов, без принтов, простого кроя и фасона. Их можно назвать универсальными, рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Наталья Прохорова. Предметы базового гардероба можно сочетать друг с другом или с акцентными вещами: винтажными, трендовыми или необычными.

А вот в капсуле одежда не должна быть исключительно универсальной: она может быть с принтами или в ярких оттенках, а может иметь выраженный стиль (романтический, готический, бохо и так далее).

3:1 составляет идеальная пропорция, в которой следует покупать базовые и акцентные вещи

Главная отличительная особенность капсульного гардероба: все вещи, аксессуары и обувь из него должны хорошо сочетаться друг с другом.

«У капсулы есть своя цветовая гамма, и все изделия между собой легко комбинируются. Благодаря этому создается достаточное количество разнообразных образов, отвечающих задаче, под которую был собран этот гардероб», — отметила Дарья Королева.

Обычно капсулу собирают по назначению (для работы, отпуска, выступлений на публике и так далее) или по сезону (например, образы на весну или лето). Собрать капсулу, которая подошла бы под все сферы жизни сразу, не получится.

15 изделий в среднем включает в себя капсульный гардероб

Эта цифра может меняться в зависимости от запроса. Например, можно собрать капсульную коллекцию из шести вещей в спортивном стиле для тренировок, а можно подготовить 20 предметов одежды для работы в офисе.

Зачем нужен капсульный гардероб

Ключевая цель капсульного гардероба — упростить жизнь, сэкономить время, силы и деньги человека, помочь собрать несколько готовых образов, отвечающих его потребностям, — Дарья Королева, дизайнер одежды

Экономия времени

Правильно подобранные вещи легко сочетаются между собой и позволяют создать образ за пару минут — вместо того, чтобы полчаса примерять одежду перед зеркалом.

Например, кардиган в трендовом цвете сливочного масла будет отлично смотреться с синими или белыми джинсами или с черной юбкой. В зависимости от задачи (поход в офис, на встречу с друзьями или на прогулку) к этому сочетанию можно подобрать обувь (туфли для офиса, лоферы — для встречи и кроссовки — на прогулку) и аксессуары (на встречу можно более нарядные, а в офис — базовые).

Лайфхак: формируя образы из вещей в капсульном гардеробе, сфотографируйте каждый. Так вам не придется держать все сочетания в голове.

Экономия денег

Собрав капсулы для разных сфер жизни, вы сможете надолго забыть о расходах на шоппинг. Конечно, периодически вещи нужно будет обновлять, однако даже один новый предмет одежды (например, свитер по сезону или акцентный платок) позволит создать сразу несколько модных образов.

Освобождение пространства

Так как капсульный гардероб позволяет создавать множество образов из небольшого количества вещей, он занимает гораздо меньше места в шкафу. Особенно это актуально для владелиц небольших квартир или для женщин, которые часто переезжают.

Кроме того, вы всегда будете знать, какие вещи у вас есть, при необходимости заменяя те, что выходят из моды.

Как составить капсульный гардероб

Дарья Королева отметила, что при создании капсульного гардероба сперва нужно понять, для чего он создается. Цели могут быть разные: например, чтобы подчеркнуть женственность, отправиться в отпуск, начать заниматься спортом или просто сформировать комфортные и актуальные образы на каждый день.

При выборе одежды для капсулы важно учитывать свой стиль и образ жизни, чтобы не тратиться на вещи, которые вы так и не наденете или наденете лишь однажды. Например, если вы не чувствуете себя комфортно в юбках, платьях и блузках, собирать из них капсулу нет никакого смысла, даже если эти вещи считаются трендовыми.

Этапы создания капсульного гардероба

На первый взгляд может показаться, что создание капсулы — довольно сложная и трудоемкая задача. На самом же деле ее можно собрать за пару походов в магазин, уверена Наталья Прохорова. Эксперт дала несколько рекомендаций, которые помогут создать свою капсулу.

Проведите ревизию в своем шкафу: выкиньте или отдайте старые, рваные, неподходящие по размеру или просто неактуальные вещи, которые не отвечают вашему образу жизни. То, что осталось, примерьте и сделайте фото. Проанализируйте, насколько оставшиеся в вашем гардеробе вещи подходят вам по фигуре и цветотипу. Определите, к какому стилю они больше относятся: например, к спортивному, формально-деловому или неформальному. Посмотрите, как вещи из вашего гардероба сочетаются друг с другом. Составьте список одежды, которую необходимо докупить (отталкивайтесь от цели, с которой создаете капсулу), и отправляйтесь в магазин.

Если в магазине вам приглянулась какая-то вещь, но вы понимаете, что носить ее сейчас не с чем, то лучше ее не покупать

Пример создания модной капсулы

Например, можно взять два низа (юбку и брюки) и подобрать к каждому из них примерно по три верха: два нательных (блузку, рубашку, футболку и водолазку), а также один распашной (пиджак и кардиган).

Так, комбинируя юбку с рубашкой, блузкой, водолазкой или футболкой, можно создать четыре простых образа из двух вещей, отметила Наталья Прохорова. Если добавить распашной верх, готовых вариантов станет в разы больше. Пиджак в сочетании со всеми нательными вещами даст четыре комплекта, кардиган — еще четыре. Итого — 12 готовых луков. Если заменить юбку на брюки, получится еще столько же образов.

Так из восьми вещей получается 24 полноценных комплекта — этого хватит, чтобы каждый день ходить на работу в разных образах в течение целого месяца

Увеличить количество образов позволят еще одно-два платья, которые можно будет носить с пиджаком или кардиганом, добавила Наталья Прохорова.

«При этом важно отметить, что все распашные верха должны хорошо сочетаться с низами и нательными вещами, а также быть актуальными. Если вы ошибетесь и купите устаревший пиджак, то стильный образ уже не получится, даже если все вещи будут сидеть на вас идеально и хорошо сочетаться по цвету», — подчеркнула эксперт.

Чтобы избежать ошибок при составлении капсульного гардероба, стилист рекомендует придерживаться следующих базовых сочетаний:

Юбка-карандаш длиной ниже колена + классическая белая рубашка + укороченный жакет. Брюки широкие со стрелками + шелковая блузка + укороченный кардиган. Джинсы прямого кроя + футболка оверсайз + пиджак. Те же джинсы + классическая белая рубашка + кардиган. Юбка-карандаш + шелковая блузка + пиджак.

Также можно купить деловой костюм с юбкой или брюками: его можно будет носить как вместе, так и раздельно, дополнив каждый элемент подходящими вещами.

Можно даже использовать два костюма: один с юбкой, другой — с брюками. Тогда вам останется лишь подобрать к таким вещам шесть нательных верхов. Самое главное учесть цветовое сочетание двух костюмов так, чтобы при сочетании низа от одного костюма с верхом от другого получились гармоничные комплекты, — Наталья Прохорова, стилист

Например, один костюм может быть сливового или синего цвета, а второй — бежевого или белого. Также можно сочетать однотонный низ с клетчатым верхом (или наоборот).

К удачным цветовым сочетаниям костюмов можно также отнести:

серый + бордовый; синий + цвет пыльной розы; хаки + коричневый; карамельный + красный; мятный + голубой; изумрудный + фиолетовый; лимонный + лавандовый.

Как выбрать цвет для капсулы

Цветовая гамма капсулы всегда строится на основе базовой палитры с добавлением акцентных тонов.

Базовые оттенки

Стандартными базовыми цветами принято считать:

оттенки молочного и белого;

черный;

серый;

бежевый;

коричневый;

темно-синий.

Однако капсула отличается от базового гардероба, поэтому к основным оттенкам также относят:

экрю (бледно-серо-желтый);

темно-синий;

кэмел;

тауп (благородный серо-коричневый);

визон (кофе с молоком);

все оттенки хаки.

Акцентные оттенки

Акцентные цвета в капсульном гардеробе могут варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и стиля. Однако есть несколько оттенков, которые считаются универсальными:

красный;

зеленый;

желтый или оранжевый;

розовый.

Также можно использовать более необычные и насыщенные цвета, такие как бирюзовый, лавандовый или коралловый. Главное, чтобы они сочетались с основной палитрой капсульного гардероба и отражали ваш индивидуальный стиль.

В 2025 году в моде оттенки Mocha Mousse (цвет молочного шоколада), пудрово-голубой, нежно-персиковый, малиновый, ультрамариновый, лимонный, оливковый, терракотовый и песочный.