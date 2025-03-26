Салон красоты отказался обслуживать блогершу из-за внешнего вида

Салон красоты в ​​пригороде Хьюстона, США, отказался обслуживать блогершу Нериссу Кимбл из-за внешнего вида. На соответствующую историю, опубликованную в TikTok, обратило внимание People.

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Инфлюэнсерша с никнеймом bigbawsehognk рассказала, что пришла на услугу выпрямления волос, желая улучшить их качество после того, как она сняла наращенные пряди. Однако, по ее словам, стилист заявил, что перед посещением салона красоты клиентка должна была помыть голову, расчесать волосы и помыть их вновь.

Вдобавок парикмахер отказался делать Кимбл процедуру и укладку, обосновав это тем, что мытье головы и распутывание волос займет слишком много времени.

«Зачем мне мыть и расчесывать собственные волосы, если вы все равно их будете это делать заново. Они ведь у меня натуральные», — возмутилась она.

Пользователи сети поддержали Кимбл в комментариях под постом, который собрал более миллиона просмотров.

«Никогда в жизни стилист не просил меня сделать подобное», «Это явно не профессионалы», «Основа качественного выпрямления волос — это хорошо вымытые и расчесанные пряди, и это работа стилиста», — написали они.

Юзерша подчеркнула, что салон красоты не принес ей извинений. Кроме того, сотрудники заведения отказались комментировать произошедшее изданию.

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