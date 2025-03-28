«Чей-то драный хвост». Ксению Собчак раскритиковали за новый образ

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с меховым шарфом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ксению Собчак высмеяли за образ с шарфом. Она позировала в серой юбке, белой рубашке, серых колготках, замшевых лоферах и шарфе из меха. Однако поклонники не оценили аксессуар, назвав его «чьим-то драным хвостом» и «изделием из сундука бабушки».

© Газета.Ru

До этого Ксения Собчак раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.

Несколько недель назад сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.