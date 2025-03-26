Как помочь коже отдохнуть и обновиться за ночь

«И даже пень в весенний день березкой снова стать мечтает» — эти строки из известной песни очень точно передают состояние весной: не важно, сколько вам лет, именно сейчас хочется выглядеть лучше, моложе и прекраснее. Добавим, что кожа нуждается в мягком восстановлении после зимы и защите от первых солнечных лучей.

Ночной уход в это время особенно важен: именно во время сна запускаются процессы регенерации, и важно помочь коже не только отдохнуть, но и обновиться. Вот пять советов косметолога Ирины Головиной, как выстроить весенний антиэйдж-уход перед сном, чтобы просыпаться свежей и красивой.

Очищение без агрессии — но глубоко

Мы уже выучили назубок, что с макияжем ложиться спать нельзя — во всяком случае, усвоили это, когда нам исполнилось около 25. Но даже если вы не краситесь вовсе, выбирая естественность, или по любым другим причинам, вечернее очищение нельзя игнорировать!

«Весной кожа становится активнее, поры могут забиваться быстрее. Используйте мягкое, но качественное очищение: пенку с кислотами, гидрофильное масло или нежный гель. Удалите макияж, солнцезащиту и уличную пыль, но не нарушайте липидный барьер — другими словами, просто умыться мылом, как это делали наши бабушки, — это, прямо сказать, не лучшая идея», — объясняет эксперт.

Не забывайте про тоник или эссенцию

После умывания кожа нуждается в восстановлении pH и увлажнении. Весной особенно хорошо работают тоники с ниацинамидом, ферментами, легкими кислотами. Они подготавливают кожу к усвоению активных веществ и усиливают эффект ночного ухода.

Активные компоненты — с умом

Весной кожа чувствительнее к солнцу, поэтому ретинол и кислоты нужно применять осторожно, внимательно следя за реакцией организма, и курсами.

«Замените агрессивные формулы на пептиды, антиоксиданты, энзимы, витамин С в щадящей форме. Они стимулируют обновление клеток и выравнивают тон кожи без раздражения», — предлагает косметолог.

Увлажнение + питание = молодость

Выбирайте кремы и сыворотки с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом, коэнзимом Q10. Они не только питают кожу, но и усиливают ее собственные механизмы восстановления. Главное — не перегружать: весенняя формула должна быть легкой, но насыщенной, а плотные и тяжелые текстуры давайте отложим до следующей зимы.

Не забывайте про шею, декольте и руки

Ночной уход — это не только про лицо. Эти зоны стареют быстрее, но часто остаются без внимания. Наносите сыворотку и крем вниз по шее, разотрите по плечам и по тыльной стороне ладоней (или используйте отдельный крем для рук). Весной особенно важно восстанавливать то, что было под перчатками и воротниками всю зиму.