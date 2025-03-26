Стилист рассказала, как и с чем носить кожаные брюки этой весной

К брюкам из кожи у современных женщин двоякое отношение. Вроде и бы и смотрятся интересно, фактурно и статусно, но с другой стороны эта деталь образа давно перекочевала в гардероб танцовщиц и считается вещью довольно вызывающей, с явным сексуальным подтекстом. Стилист Анна Савельева в беседе с WomanHit не стала отговаривать модниц от покупки стильных кожаных брюк на весну, дав советы по созданию привлекательных и модных сочетаний.

Только не кожзам и экокожа

Если уж решили обзавестись кожаными штанами, пусть они будут натуральными. Понятно, что такие стоят в разы дороже, чем из бюджетных заменителей, зато прослужат они долгие годы, не потеряв первозданный вид.

«Кожа должна быть качественной, потому что брюки из плохой экокожи видны за километр», — говорит эксперт.

Кроме того, тело в искусственной или плохого качества коже будет сильно потеть, а это не только некомфортно в носке, но и негигиенично.

Прикрыть «пятую точку»

Даже если вы счастливая обладательница идеальных форм от природы или же старательно «пыхтите» над созданием красивых бедер и округлых ягодиц в спортзале, обтягивать их в кожу уже давно считается дешевым трюком. Особенно если сама модель не отличается свободным кроем и сидит слишком плотно. Лучше подбирать удлиненный верх, чтобы «прикрыть» самое интересное. Это может быть жакет, кардиган или блуза, в зависимости от ситуации и места, куда вы хотите направиться в таком образе.

«Классно сочетать с большой рубашкой оверсайз, грубыми борцовскими ботинками, например, и кардиганом тоже большим сверху», — советует стилист.

Черный — нам не товарищ

Как ни странно, услышав словосочетание «кожаные брюки», большинство представляет себе именно варианты в черном цвете. Стилист категорически не советует обращаться к этому оттенку, который так или иначе ассоциируется с атрибутикой «игр для взрослых».

«Поэтому лучше выбрать коричневые, актуальные оттенки, винные, светлые, бежевые и еще какие-то. Исключение могут составить, наверное, холодные голубиные или синие цвета. Хотя и тут нужно конкретно смотреть под каждый отдельный образ», — рассуждает эксперт.

Цепочки, накладные карманы, крупные застежки ни к чему

Наличие обилия фурнитуры опять-таки придает дешевизну образу. Модель должна быть максимально лаконичной, без лишних привлекающих внимание элементов. Такие излишества позволительны разве что моделям на показах и тематических фотосессиях, женщинам-байкершам и представительницам иных субкультур.