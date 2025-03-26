Свадебное платье Мелании Трамп выставили на eBay

Пышное платье от Christian Dior, созданное Джоном Гальяно, в котором Мелания выходила замуж за Дональда Трампа в январе 2005 года выставлено на eBay. Во вторник писательница Лиана Сатенштейн сообщила подписчикам своей рассылки Neverworns, что платье от кутюр, за которое Мелания заплатила $100 000, выставлено на сайте за $45 000 женщиной, которая утверждает, что купила его у первой леди. Лучшее предложение с бесплатной доставкой!

Лиана наткнулась на этот фасон во время поиска «платья Dior из 80-х». Объявление на eBay висело с января. Продавец якобы сказала девушке, что купила платье у Мелании (с которой у неё есть общий друг) для своей собственной свадьбы в 2010 году за $70 000. Нынешняя владелица призналась, что внесла небольшие изменения в оригинальный дизайн, добавив дополнительный слой атласа внизу, вышивку сверху и больше ткани на задней части платья, а также добавила бретели.

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Мелания была запечатлена в этом платье на обложке Vogue в феврале 2005 года после своей свадьбы в Палм-Бич. Экстравагантный образ был сшит из 90 метров белого атласа в оттенке дюшес и вручную расшит хрустальными бусинами в течение 550 часов. Как писали в статье в Vogue, наряд весит целых 27 килограммов.

Президент США сделал предложение своей любимой в апреле 2004 года, через шесть лет после того, как они стали встречаться. Мелания родила сына Бэррона, которому сейчас 19 лет, в марте 2006 года. Эта свадьба стала для Мелании первой, а Дональд ранее был женат на Иване Трамп и Марле Мейплз, с которыми у него родилось четверо детей.