46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в купальнике на пляже

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала фигуру в откровенном образе на Мальдивах. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

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46-летняя исполнительница разместила снимок, на котором позировала на пляже в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела белую кружевную накидку, приспустив ее с плеч. Волосы артистка распустила.

Ранее Лорак снялась в полупрозрачном мини-платье на отдыхе. Певица позировала в черном полупрозрачном изделии со шлейфом, стоя на песчаном пляже.