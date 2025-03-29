Рози Хантингтон-Уайтли посетила ужин бренда Tiffanу

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в голубом облегающем платье с поясом на бедрах. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили голливудскими волнами и сделали вечерний макияж. Модель посетила ужин бренда Tiffanу, амбассадором которого она стала несколько лет назад.

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Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

В октябре модель заявила, что ее выгоняли со съемок из-за пышной фигуры.