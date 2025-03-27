Названы главные антитренды 2025 года

В игру вступают новые тенденции. 2025 год обещает стать временем больших перемен в мире моды. Так, сразу несколько любимых многими фасонов и цветов уходят в прошлое. Модные эксперты издания The Symbol рассказали, что в первую очередь стоит отказаться от неона в гардеробе, особенно это касается розового цвета.

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Во-вторых, антитрендом 2025 года являются брюки карго и в принципе любые другие широкие штаны, вдохновлённые эстетикой нулевых. Туда же идут короткие топы и заниженная талия. Кроме того, многие модные дома в принципе отказываются от спортивных и мешковатых вещей в новых коллекциях.

Несмотря на это в «минусе» оказалась романтичная эстетика. Рюши, милые принты и кукольные наряды выходят из моды. Им на замену приходит элегантность, лёгкость и лаконичность.