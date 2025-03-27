Стилист Лисовец объяснил желание россиян чрезмерно наряжаться

Стилист Владислав Лисовец объяснил желание россиян чрезмерно наряжаться. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

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По словам эксперта, стремление соотечественников выглядеть ярко обусловлено климатическими условиями. Поскольку вокруг большую часть года преобладают серые тона, люди подсознательно пытаются добавить красок, что в результате создает диссонанс, отметил специалист.

«Потому что у нас все время очень грязно. Зимой — грязный снег, машины грязные... И мы все время хотим отмыться от этого психологически. Поэтому все наряжаются. (...) Когда человек супернаряжается, это очень сильно резонирует», — заявил Лисовец.

В марте 2024 года Владислав Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек».