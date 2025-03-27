Звезда сериала «Клон» показала себя без макияжа и фильтров

Бразильская звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сфотографировала себя после косметологических процедур и выложила фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 49-летняя актриса предстала без макияжа и фильтров.

Актриса не скрывает, что делает все возможное, чтобы продлить молодость и красоту. Так, Антонелли делала абдоминопластику после рождения детей.

У исполнительницы роли Жади трое детей. В 2005 году Антонелли родила сына, а в 2010 на свет появились дочери-двойняшки. Отцом дочерей и мужем актрисы является режиссер Леонардо Ногейра.

Ранее супермодель Тайра Бэнкс подверглась критике со стороны пользователей Сети за фото без макияжа. Ее подловили папарацци, когда она гуляла в Сиднее в черной майке и спортивных штанах. Некоторые из комментаторов не стеснялись в выражениях и сочли модель «ужасно постаревшей».

До этого российская певица Татьяна Буланова удивила поклонников, появившись на юбилейном концерте Кая Метова в Кремле с синяками на шее. Журналисты заметили, что артистка попыталась скрыть их плотным слоем грима, однако пятна все равно были видны. Певица призналась, что часто обращается к косметологам, однако боится лечь под нож хирурга.