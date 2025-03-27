Редакторы журнала Vogue назвали новый тренд весны и лета

Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета
Редакторы журнала Vogue назвали самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В теплых сезонах актуальными вновь будут джинсовые микрошорты, расцвет популярности которых пришелся на 2000-е годы. Например, ранее предпочтение им отдавали британская певица Эми Уайнхаус, супермодель Кейт Мосс и манекенщица Алекса Чанг.
В то же время в списке трендов оказались трусы-шорты — полосатые, в рубчик и с наиболее трендовым узором «горох». Также журналисты внесли в перечень пышные шорты-баллоны длины мини и бермуды в спортивном стиле или фасона карго.
Ранее в марте эксперт по покупкам AliExpress Екатерина Дементьева перечислила главные тренды в одежде на весну 2025 года.