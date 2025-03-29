Звезда «Секса в большом городе» снялась в пикантной фотосессии

У Кэрри Брэдшоу всегда была целая армия фанатов, но не меньше зрительницы «Секса в большом городе» любили её подругу — Саманту Джонс. Увы, из-за ссоры актрис Ким Кэтролл появилась только в одном эпизоде продолжения — «И просто так…», а в последние годы звезда выходит в свет по особым случаям. В этом году ей исполнится 69 лет, но крест на карьере она, как оказалось, не ставит. Кэтролл стала лицом бренда косметики знаменитого визажиста Шарлотты Тилбери и взорвала Сеть.

На постере экранная Саманта позирует в постели в шёлковой пижаме и держит в руках помаду с говорящим названием Naughty Talk. Как пишет Daily Mail, оно идеально отражает героиню Кэтролл — уверенную в себе, сексуальную и отчасти беспорядочную женщину. Кадры заметно отретушированы, особенно в сравнении с недавними фото Ким, но публику это не расстроило. Напротив, в комментариях к публикации фанаты ликуют:

«Давно не видел её в публичном поле. Радуюсь», «Невероятная, как и в сериале», «Лучшая героиня», «Мечтаю быть Самантой Джонс, когда вырасту», — пишут читатели таблоида.

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Заметим, что Ким за максимально естественное старение, и ей за это огромный «лайк». Её примеру последовала и другая актриса «Секса в большом городе» Кристин Дэвис. Она удалила все филлеры из лица после того, как её раскритиковали за излишние изменения. 59-летняя актриса, кстати, сама признала, что переборщила. Теперь «новая» Кристин частенько постит селфи без макияжа и обработки.