С чем носить серые джинсы, чтобы выглядеть хорошо

Стилист даёт модные инструкции на все случаи жизни.

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Серые джинсы прочно вошли в моду как неотъемлемый элемент гардероба любого современного человека и деталь стильного образа. Их популярность обусловлена универсальностью и способностью сочетаться практически с любой одеждой.

Кроме того, это ещё и оптимальный вариант в межсезонье. Когда все уже устали от тёмной одежды, но погода ещё недостаточно сухая, чтобы носить лёгкие светлые вещи, серые джинсы станут тем самым универсальным вариантом низа, которому не страшны весенняя прохлада, сырость и слякоть.

«Образы с серыми джинсами подойдут и для встреч с друзьями, и для работы, и для отдыха. Этот предмет гардероба — настоящая палочка-выручалочка. С чем носить серые джинсы и как правильно выбрать свою неповторимую пару?», — Цветана Софронова, стилист.

Серые джинсы в женском гардеробе

Как и в случае с джинсами любого другого цвета, в современной женской моде существует множество фасонов этого предмета гардероба: классические прямые, расклешённые, оверсайз-кроя, «баллоны», с низкой, средней или с высокой талией. Они могут быть как традиционного монохромно-серого цвета, так и с различными принтами, а также украшены аппликациями, бахромой, всевозможной отделкой, цепями, потёртостями, стразами.

Чем хорош серый цвет — благодаря своей нейтральности он отлично сочетается с любой гаммой и текстурой, не перетягивая на себя внимание. Поэтому вариантов сочетаний у серых джинсов существует великое множество — на любой вкус и стиль, подходящие под любой внешний вид.

Сочетания с верхом

Блузки и рубашки

Серые джинсы прекрасно сочетаются с лёгкими хлопковыми или шёлковыми блузками. Выбирайте светлые оттенки, такие как беж, пастельный розовый или голубой, чтобы создать ощущение воздушности. Для лета отлично подойдут шифоновые модели с расклешёнными рукавами, рюшами или декольте.

Топы и боди

Серые джинсы свободного силуэта будут хорошо выглядеть с облегающими кроп-топами или боди, особенно тёмных оттенков: чёрного, коричневого, цвета горького шоколада. В этом случае можно сыграть на контрасте: максимально расслабленный кэжуал-низ и красивый, женственный топ или боди.

Свитер и худи

Идеальный выбор для пока ещё весенней прохлады или вечерней прогулки. Нежные пастельные тона свитера крупной вязки, спортивного худи объёмного кроя или пушистого джемпера с деталями создают уютный и в то же время современный образ.

Выбирайте тонкие свитеры из мериносовой шерсти для изысканного и элегантного вида.

Жакеты и куртки

Чтобы придать образу деловой оттенок, наденьте тонкий шерстяной блейзер или лаконичный жакет. Они добавят элегантности и подчеркнут вашу собранность, уверенность и спокойствие. Особенно эффектны сочетания с бежевыми, графитовыми или коричневыми оттенками.

Обувь

Кроссовки

Это сочетание никогда не потеряет актуальность. Выбирайте модели нейтральных оттенков: белого, бежевого или серого. Можно взять и более яркие. Например, с актуальными в этом сезоне анималистичными принтами. Кроссовки в сочетании с серыми джинсами идеально подходят для повседневных прогулок, шопинга, посиделок с друзьями.

Ботинки и сапоги

Отличный выбор для весны. Классические чёрные ботинки, лаковые оксфорды, замшевые «казаки» или высокие сапоги-трубы в жокейском стиле добавят образу элегантности и законченности. Также можно обратить внимание на модели модного в этом сезоне бордового цвета, если хочется больше яркости и акцентов.

Туфли и сандалии

Для офиса или тёплого сухого вечера выбирайте туфли на низком или среднем каблуке, лоферы, а также открытые сандалии. Особенно стильно смотрятся широкие джинсы с потёртостями в сочетании с изящными босоножками с тонкими ремешками.

Аксессуары

Сумки

Выбирайте сумки нейтральных оттенков — от светло-серого до бежевого или чёрного. Плетёные модели станут отличным дополнением к кэжуал-образу. Сумки-таксы, вошедшие в моду в 2024 году, по-прежнему не теряют своей актуальности и будут отлично смотреться с серыми джинсами, как и сумки-тоут. А небольшой рюкзачок вместо сумки придаст образу динамичности и лёгкости.

Ювелирные изделия

Предпочтение отдавайте простым и изящным украшениям. Серебро и золото в минималистичном стиле будут гармонично смотреться с серыми джинсами. Но можно пойти и от обратного: лаконичные серые джинсы, простая базовая белая футболка — и необычное акцентное украшение яркого цвета или нестандартной формы, которое подчеркнёт вашу индивидуальность.

Шарфы и головные уборы

Они помогают изменить настроение образа. Для весны подберите шарфы ярких оттенков — красного, фиолетового, зелёного. Кстати, красный цвет на пике тренда в наступающем сезоне, так что это отличная возможность создать стильное сочетание и выглядеть актуально. Для тёплой погоды можно выбирать лёгкие платки с узором, цветами и другим принтом.

Из головных уборов весной отдайте предпочтение бейсболке, шапке-бини с отворотом или широкой повязке на голову. Этот аксессуар выглядит невероятно стильно в 2025 году.

Цветовые сочетания

Как уже говорилось, серый цвет сочетается практически с любым другим — от контрастного белого и чёрного до насыщенного красного, — а также с приглушённой гаммой (оливковые, кофейные оттенки), пастельной (бежево-кремовые, молочные, песочно-золотистые), ярко-неоновой (лайм, фуксия, электрик). В этом плане серые джинсы — поистине универсальный предмет гардероба.

Стилизация для разных случаев

Добавив всего пару деталей, можно полностью изменить характер и настроение вашего образа с серыми джинсами.

Повседневный стиль

Создайте непринуждённый образ с футболкой, замшевыми казаками и сумкой-таксой. Интересный приём — монохромная гамма (серые джинсы и серая футболка) плюс контрастная деталь (обувь или аксессуар белого или другого яркого цвета).

Спортивный образ

Дополните серые джинсы кроссовками, худи и рюкзаком или маленькой сумочкой-кроссбоди — получится модный и современный образ в спортивном стиле.

Офисный стиль

Комбинируйте серые джинсы с блузкой, туфлями на каблуке и деловой сумкой. Уровень яркости вещей определяется дресс-кодом. Если он позволяет добавить настроения, то блуза может быть акцентной: броского цвета или с нетривиальным принтом. Серые джинсы смогут добавить необходимую нотку спокойствия.

Вечерний выход

Носите серые джинсы с топом без рукавов, босоножками и ярким аксессуаром. Если хочется поблестеть, то именно в таком сочетании это можно сделать максимально безопасно для модной репутации. Серые джинсы создадут необходимую нотку элегантности и расслабленности.

Как выбрать свою идеальную пару серых джинсов

Следуйте правилу сбалансированного силуэта. Это значит, что объёмный, широкий, расслабленный низ обычно гармоничнее всего смотрится с облегающим, утончённым верхом. Значит, вам подойдут джинсы с пометкой relaxed fit, джинсы-баллоны, джинсы-трубы. И наоборот: если предполагается объёмный верх (худи, рубашка оверсайз, жакет с широкими плечами и «мужским» кроем), выбирайте прямые фасоны джинсов.

Ещё один приём — сплошной оверсайз: когда и верх, и низ имеют достаточно расслабленные широкие линии силуэта. Например, джинсы-трубы и футболка-оверсайз. А вот чрезмерно облегающих фасонов лучше избегать: сочетание в виде узких джинсов и обтягивающего верха — не самое актуальное в этом сезоне.

Обращайте внимание на дополнительные детали: если на джинсах есть бахрома, аппликации, пайетки, цепочки, стразы, то носить их придётся с лаконичными вещами и минимумом украшений. Джинсы минималистичного дизайна подойдут тем, кто любит нестандартные акцентные украшения, аксессуары, головные уборы, яркие цвета верха — в этом случае джинсы не перетянут на себя внимание и будут нейтрально сочетаться со всем.

Если вы работаете в офисе и ваш дресс-код допускает джинсы, лучше всего выбрать прямую модель. Их можно сочетать с деловым жакетом, блузкой, шёлковой рубашкой, классическими туфлями или лодочками.

Поэтому при выборе ориентируйтесь на свой стиль и остальные предметы вашего гардероба, которые вы обычно носите.

Серые джинсы в мужском гардеробе

Поговорим и о серых мужских джинсах. Тем более, как и в случае с женскими, сочетать их также можно с различной одеждой, создавая практически любой образ.

Стиль кэжуал

Для повседневного стиля подойдут серые джинсы в сочетании с футболкой или толстовкой, кроссовками или кедами. Простые и понятные решения. Как в женском гардеробе, нейтральные джинсы здесь позволяют взять чуть более яркую толстовку или футболку. Если же хочется элегантности, то стоит выбирать нейтральные оттенки с ноткой серого: бежевый, хаки, коричневый и так далее.

Спортивный стиль

С серыми джинсами можно создать невероятно трендовый и актуальный в этом сезоне образ в стиле олдскул, с отсылкой к моде прошлого — с её расслабленно-спортивными 80-ми и 90-ми. Достаточно добавить ветровку жатой фактуры с характерным стилевым принтом, а также белые кроссовки на рельефной подошве.

Деловые и офисные образы

В офисной обстановке можно сочетать серые джинсы с рубашкой навыпуск, галстуком и ботинками. Такая комбинация выглядит элегантно и современно.

Ещё одна идея: серые джинсы прямого кроя, водолазка или поло из тонкой шерсти (выбирайте молочную, коричневую, чёрную, тёмно-синюю гамму), классические низкие кеды или ботинки-дерби.

Обувь

Обувь лучше выбирать в тон джинсам или нейтральных оттенков: бежевых или коричневых. Если это спортивные варианты, допускаются контрастные решения в виде моделей белого цвета, с принтом или комбинированными вставками. Крайне стильно и выигрышно будут смотреться кроссовки светло-серой цветовой гаммы, создавая спокойный и уверенный образ.

Аксессуары

В выборе аксессуаров у мужчин также простор для свободы и самовыражения. Для элегантного образа выбирайте кожаные ремни. Для яркого и харизматичного — яркие шейные платки. Для современно-молодёжного — панамы, бейсболки в качестве головных уборов и цепи-обвесы как украшение для джинсов.

Серые джинсы остаются ключевым элементом гардероба в 2025 году благодаря своей универсальности и способности подходить к любому стилю. Экспериментируйте с цветом, аксессуарами и обувью. Не бойтесь пробовать новые сочетания и воплощать дерзкие идеи.