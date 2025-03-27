Контуринг – это не просто техника макияжа, а способ визуально скорректировать форму лица, подчеркнув достоинства и скрыв нежелательные особенности. Главное правило успешного контуринга – учитывать индивидуальные черты и работать с линиями, которые помогают добиться желаемого эффекта.

Если у вас мягкие, округлые черты и вы хотите придать лицу более подтянутый, скульптурный вид, наносите затемняющие средства (бронзер или скульптор) по восходящим линиям. Это создаст эффект лифтинга.

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Обладательницам лица с выраженными скулами, острым подбородком или угловатыми чертами стоит делать контуринг мягче. Чтобы сгладить резкость, средства нужно наносить с помощью округлых линий.

Подробнее о том, как сделать контуринг, рассказала в своем видео блогер @julyabay.