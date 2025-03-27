В Mugler назвали имя нового креативного директора

Mugler назвали имя нового креативного директора после ухода Кейси Кэдуолладера
Мигель Кастро Фрейтас сменит Кейси Кэдуолладера на посту креативного директора Mugler. Об этом объявила сегодня материнская компания бренда L'Oréal. «Мигель живёт и дышит духом Mugler. Его глубокое понимание ДНК Mugler, огромный творческий потенциал и талант сделали такой выбор естественным», — сказала Даниэль Лахана-Айденбаум, глобальный бренд-президент Mugler Fashion & Fragrances.
Португалец по национальности, Кастро Фрейтас не знаком широкой публике и мало известен в индустрии моды. Он окончил Central Saint Martins в 2004 году, а после выпуска из университета был выбран Джоном Гальяно для работы в Dior, а также занимал должность дизайнера в Yves Saint Laurent под руководством Стефано Пилати и в Lanvin вместе с Альбером Эльбазом. Он также был руководителем отдела пошива одежды в Christian Dior под руководством Рафа Симонса, руководителем отдела женской одежды в Dries Van Noten и креативным директором Sportmarx с SS21 по SS24.
Возможно, он не относится к категории известных дизайнеров и не представлен в социальных сетях, но у него есть 20-летний опыт работы в признанных домах класса люкс.
«Для меня большая честь присоединиться к великолепному дому Mugler. Будучи одним из величайших кутюрье двадцатого века, господин Мюглер переосмыслил силу и границы моды. Вместе с командой я с радостью привнесу своё видение, историю и эмоции в это монументальное наследие», — сказал сам Кастро Фрейтас.
Mugler не было в календаре Недели моды в Париже в сезоне осень-зима 2025 года, что вызвало спекуляции относительно изменений в творческом руководстве марки. Сегодня утром в отдельном заявлении дом сообщил, что Кэдуолладер покинет свой пост в конце марта.
«За последние семь лет его уникальное видение помогло познакомить новое поколение с Mugler, при этом он поддерживал такие основные темы, как расширение прав и возможностей, инклюзивность и идентичность. От лица всей команды мы желаем Кейси максимального успеха в его следующих начинаниях», — сказала Лахана-Айденбаум.
L'Oréal не раскрывает информацию о доходах отдельных брендов, но управляющий директор Адриан Корсин рассказал Vogue Business в сентябре 2024 года, что в 2023 году спрос на Mugler выросла в два раза, благодаря Азии, сильной джинсовой капсуле и вирусным кожаным изделиям, таким как сумка Spiral Curve. Кастро Фрейтас присоединится к Mugler уже 1 апреля. Его первый показ для Mugler состоится в сентябре, во время сезона весна/лето 2026. Ждём его дебюта, как и многих других!