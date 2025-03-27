В Mugler назвали имя нового креативного директора

Мигель Кастро Фрейтас сменит Кейси Кэдуолладера на посту креативного директора Mugler. Об этом объявила сегодня материнская компания бренда L'Oréal. «Мигель живёт и дышит духом Mugler. Его глубокое понимание ДНК Mugler, огромный творческий потенциал и талант сделали такой выбор естественным», — сказала Даниэль Лахана-Айденбаум, глобальный бренд-президент Mugler Fashion & Fragrances.

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Португалец по национальности, Кастро Фрейтас не знаком широкой публике и мало известен в индустрии моды. Он окончил Central Saint Martins в 2004 году, а после выпуска из университета был выбран Джоном Гальяно для работы в Dior, а также занимал должность дизайнера в Yves Saint Laurent под руководством Стефано Пилати и в Lanvin вместе с Альбером Эльбазом. Он также был руководителем отдела пошива одежды в Christian Dior под руководством Рафа Симонса, руководителем отдела женской одежды в Dries Van Noten и креативным директором Sportmarx с SS21 по SS24.

Возможно, он не относится к категории известных дизайнеров и не представлен в социальных сетях, но у него есть 20-летний опыт работы в признанных домах класса люкс.

«Для меня большая честь присоединиться к великолепному дому Mugler. Будучи одним из величайших кутюрье двадцатого века, господин Мюглер переосмыслил силу и границы моды. Вместе с командой я с радостью привнесу своё видение, историю и эмоции в это монументальное наследие», — сказал сам Кастро Фрейтас.

Mugler не было в календаре Недели моды в Париже в сезоне осень-зима 2025 года, что вызвало спекуляции относительно изменений в творческом руководстве марки. Сегодня утром в отдельном заявлении дом сообщил, что Кэдуолладер покинет свой пост в конце марта.

«За последние семь лет его уникальное видение помогло познакомить новое поколение с Mugler, при этом он поддерживал такие основные темы, как расширение прав и возможностей, инклюзивность и идентичность. От лица всей команды мы желаем Кейси максимального успеха в его следующих начинаниях», — сказала Лахана-Айденбаум.

L'Oréal не раскрывает информацию о доходах отдельных брендов, но управляющий директор Адриан Корсин рассказал Vogue Business в сентябре 2024 года, что в 2023 году спрос на Mugler выросла в два раза, благодаря Азии, сильной джинсовой капсуле и вирусным кожаным изделиям, таким как сумка Spiral Curve. Кастро Фрейтас присоединится к Mugler уже 1 апреля. Его первый показ для Mugler состоится в сентябре, во время сезона весна/лето 2026. Ждём его дебюта, как и многих других!