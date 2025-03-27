Chanel презентовал пятый аромат из уже культовой серии Chance

Парфманьяки, мы нашли самую ожидаемую композицию этого года! Модный дом Chanel выпустил пятый аромат из полюбившейся многим серии Chance. Бренд назвал его Eau Splendide. Это первый парфюм, который появился под руководством нового президента косметической и парфюмерной линии бренда Симоны Каттанео. Она присоединилась к команде бренда в сентябре прошлого года.

«Мы сами разрабатываем формулы и контролируем состав. Chanel даже выращивает цветы жасмина и роз на собственных полях в Грассе», — поделилась Каттанео, подчеркнув, что полный контроль над цепочкой поставок ресурсов абсолютно уникален для парфюмерной отрасли.

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Аромат Eau Splendide создал парфюмер Chanel Оливье Польж. Парфюм поступит в продажу уже 15 апреля.