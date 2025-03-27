Правда ли, что от косметики к 18 годам могут появиться морщины

Нынешняя молодежь не намерена отставать от взрослых. В плане ухода за собой тоже. Юные школьницы 14—15 лет уже вовсю пользуются декоративной косметикой, считая, что она придает им статусности и делает привлекательнее. На самом же деле такое увлечение может привести к негативным последствиям. Даже крема для лица способны преждевременно ухудшить качество кожи, хотя на этикетке будет обещано, что они освежают, увлажняют и борются с появлением морщин. Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit перечислила вероятные «побочки» раннего использования косметики.

Антиэйдж — детям не игрушка

Совсем молодые девушки зачастую «покупаются» на рекламные обещания и уловки сверстниц-блогеров. Они регулярно советуют разные «чудо-крема», которые подтягивают кожу, придают ей отдохнувший вид и способствуют обновлению клеток. В ход порой идет даже «тяжелая артиллерия» в виде гормональных кремов.

«Нужно правильно выбирать косметику, исходя из состояния своей кожи. До 18 нет необходимости в кремах для питания и лифтинга. Лучше уделять больше внимания борьбе с акне и очищению», — советует эксперт.

Морщины и высыпания

Если постоянно пользоваться тональными средствами, нанося их на не очищенную и не увлажненную кожу, то рано или поздно она начнет протестовать. И выражаться это будет в критически забитых порах, акне, появлении заломов и других последствиях. Исправлять их «подручными» средствами будет уже бесполезно. Придется прибегать к дорогостоящим косметологическим процедурам и не разово, а на постоянной основе.

Дерматит и розацея

Эти «болячки» и без воздействия косметики часто проявляются именно в подростковом возрасте, и если использовать средства на основе кислот, проблема только усугубится, предостерегает Анточи. В 18-летнем возрасте кометика с агрессивными кислотами вообще не нужна. Предпочтительнее уходовая мягкого воздействия с щадящим составом, в том числе и аптечная. Все остальное по минимуму. А помады, тональники, пудру и остальное лучше оставить для более зрелого возраста. Молодости лишние украшения не нужны. Она прекрасна сама по себе.