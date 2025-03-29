Эльза Хоск поделилась образом из вечернего лавандового платья

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в платье с разрезами на бедрах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в лавандовом платье с разрезами по бокам, голой спиной и черным бантом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Она также примерила другие вечерние платья и комбинезоны.

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В начале марта «ангел» Victoria's Secret выложила фото, где предстала перед камерой в сером трикотажном костюме, который состоял из свитера и трусов-шортов. Манекенщица также надела белую рубашку, молочные носки, графитовые балетки из меха и массивные золотые серьги. Звезда подиумов завершила образ светлой кожаной сумкой Hermes. Эльза Хоск уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

На прошлой неделе модель стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица выбрала для закрытого мероприятия бордовый мужской костюм, белую рубашку и золотой галстук. Образ завершили солнцезащитные очки, туфли с острым мысом и золотые украшения. Волосы знаменитости уложили прядями и сделали легкий нюдовый макияж.