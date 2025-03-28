Какой маникюр будет в трендах в 2025 году

В 2024 году спрос на маникюр в России вырос на 17 процентов: в числе самых востребованных оказались японский и французский маникюр. Кроме того, женщины стали чаще интересоваться модными дизайнами, предпочитая их однотонным покрытиям. О том, какой нейл-арт на разные формы и длину ногтей будет популярен в 2025 году — в материале «Ленты.ру».

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Общие тренды в маникюре на 2025 год

«Общие тренды в 2025 году будут сосредоточены на естественности и утонченности: нейтральные тона, пастельные оттенки, цветочные и фруктовые мотивы снова возвращаются в моду», — рассказала «Ленте.ру» основатель учебного центра профессионального образования «Все на маникюре», мастер маникюра Светлана Иванцова.

В 2025 году мастера будут чаще использовать блестящие покрытия для ногтей, а также дополнительно украшать их фольгой, стразами и сделанными вручную декоративными элементами.

Маникюр на короткие ногти

В 2025 году маникюр на коротких ногтях становится более выразительным за счет сочетания различных техник и текстур.

Лаконичная геометрия

По словам эксперта, в летнем сезоне будет актуален минимализм: простые, лаконичные линии, точки, однотонные покрытия. При этом на разных ногтях можно делать разный дизайн или вовсе оставлять некоторые ногти без рисунков.

Двухцветный френч

Хорошо будет смотреться на коротких ногтях и двухцветный френч. Это разновидность классического французского маникюра, в котором для оформления свободного края ногтя используются два цвета.

Минималистичные стразы

Несколько мелких страз на двух-трех ногтях на каждой руке будет достаточно. При желании можно обойтись одним небольшим камешком — как прозрачным, так и цветным.

Цвета

Цвета можно выбирать абсолютно разные — от пастельного розового до насыщенных синих или красных оттенков. Единственное, чего стоит избегать — неестественные кислотные тона.

Маникюр на средние ногти

Двойной френч

Ноготь покрывают нежным пастельным цветом, а затем с помощью блестящего лака, крошечных страз или жемчужин делают рамку по контуру. Можно сказать, что в таком виде маникюра совмещают обычный и обратный френч, продлевая линии так, чтобы они соединились.

Аврора

Один из самых популярных трендов 2025 года, который пришел к нам из Кореи. Свое название он получил в честь Aurora Borealis — научного наименования северного сияния. И не просто так: маникюр напоминает это явление за счет переливающегося блеска и плавного перехода из одного оттенка в другой при движении руки.

Достигают этого эффекта с помощью разноцветных втирок, шиммера и глиттера поверх однотонного цветного покрытия. Также нередко используют переводную голографическую фольгу или лак «кошачий глаз».

Аура

Этот маникюр остается популярным на протяжение нескольких последних сезонов. Аурой принято называть цветное свечение — более яркое в центре и постепенно затухающее по краям. Именно такой эффект воспроизводится на ногтях. Обычно в центр ногтя наносят яркий лак, а по краям градиентом добавляют более бледные оттенки.

Маникюр на длинные ногти

«Длинные ногти — это классика, которая всегда остается на пике моды. В 2025 году такие ногти шикарно оформлены как в минималистичном, так и в многослойном дизайне. Кроме того, популярными остаются пастельные и нейтральные цвета», — Светлана Иванцова, мастер маникюра.

Нюд

В трендах, как и прежде, остаются однотонные покрытия в спокойных пастельных и нейтральных цветах. Такой маникюр позволит создать утонченный и элегантный образ, уточнила эксперт.

Тату на ногтях

Еще один тренд этого года — нейл-арт в виде татуировок. Эффектно будут выглядеть черные или цветные рисунки на белом покрытии. При этом изображать можно все, что хотите: от драконов, змей и пламени до милых сердечек и надписей.

Омбре

На длинных ногтях отлично смотрится эффект омбре — плавный переход из одного цвета в другой. Особенно актуален в 2025 году акварельный дизайн — комбинация белого или молочного с любым другим пастельным оттенком. Чаще всего такой дизайн покрывают глянцевым топом.

Матовые и металлизированные покрытия

Дизайн омбре на длинных ногтях также отлично смотрится с матовым покрытием. Не менее стильно с таким топом сочетаются сложные рисунки. Стиля и индивидуальности маникюру добавят и покрытия с эффектом металлик.

Разноцветные точки

В качестве базы вы можете выбрать телесный или почти прозрачный оттенок покрытия и сверху нанести точки любимых цветов, например, желтого, белого, синего и небесно-голубого.

Цвета

В трендах остаются пастельные и нейтральные цвета, рассказала Светлана Иванцова. Актуальным в 2025 году становится белый — особенно он подойдет обладательницам загорелой кожи.

Трендовые цвета

Красный.

Вишневый.

Черный.

Фиолетовый.

Коричневый.

Зеленый.

Маникюр на ногти миндалевидной формы

«‎Миндалевидные ногти всегда в моде благодаря своей универсальности и элегантности. В 2025 году главным акцентом для таких ногтей станет использование уникальных цветовых сочетаний в виде полутонов», — Светлана Иванцова, мастер маникюра.

Природные оттенки и металлик

На ногтях миндалевидной формы хорошо смотрятся как природные, натуральные оттенки, так и искрящийся металлик, который подчеркивает их длину и форму, отметила эксперт.

«Кошачий глаз»

В 2025 году покрытие «кошачий глаз» остается хитом. Его наносят на все ногти или только на кончики, добиваясь мерцающих переливов с помощью специальных магнитов.

Маникюр на квадратные ногти

«Квадратные ногти — это ода четкости и симметрии. В 2025 году они находятся на пике популярности, особенно с покрытием в ярких, насыщенных цветах и контрастных комбинациях», — рассказала Светлана Иванцова.

Контрастный дизайн

Квадратные ногти идеально подходят для смелых решений, таких как широкие линии, полосы и асимметричные узоры, добавила мастер маникюра.

Например, можно нарисовать разноцветные абстрактные линии-волны или геометрические узоры. В любом случае стильно будет нюдовая база с красным.

Матовые ногти

На квадратную форму ногтей идеально подойдет матовый маникюр. С таким топом можно сочетать самые трендовые цвета этого года:

кобальтовый синий;

светло-коричневый Mocha Mousse («Мокка Мусс»);

нежно-розовый и нежно-голубой;

масляно-желтый;

темный графит.

Эти цвета можно носить в любое время года.

Разноцветные ногти

Если вы не можете выбрать один из двух вариантов цвета покрытия, используйте оба одновременно. В 2025 году эксперты рекомендуют разноцветный нейл-арт. Ногти на одной руке можно покрасить, например, в белый, а на другой — в синий. Или сочетать оттенки на ногтях одной руки, цвета при этом можно выбирать абсолютно любые.

Анималистичный дизайн

Анималистичный или животный принт в 2025 году остается в трендах. Лучше всего на квадратных ногтях будут смотреться коровьи пятнышки, тигровый раскрас или черно-белая зебра.

Рисунки

«Что касается палитры, в 2025 году на квадратных ногтях будет модно делать арт-дизайн с использованием черного, белого и ярких неоновых оттенков. Особенно будут популярны абстрактные рисунки и мультяшные мотивы, которые подчеркивают индивидуальность и креативность их обладательницы», — отметила Светлана Иванцова.

Маникюр на овальные ногти

«Овальные ногти — выбор для тех, кто ценит женственность и утонченность. В 2025 году маникюр на овальных ногтях выделяется мягкими цветами и романтичными дизайнами. В трендах — цветочные узоры, градиенты и полупрозрачные покрытия, создающие ощущение легкости и свежести», — Светлана Иванцова, мастер маникюра.

Текстуры

Интересным решением будет акцент на текстуре. Например, в трендах маникюра в 2025 году глянцевые и матовые покрытия, бархатный флок, блестки и фольга.

«Мыльные ногти»

В дизайне ногтей овальной формы популярным остается так называемый мыльный эффект. Для его создания обычно используют светлые пастельные оттенки, которые комбинируют с глянцевым покрытием.

В 2025 году модные эксперты также советуют добавлять в «мыльные ногти» едва заметный блеск.

Хром

«Хромированный» дизайн ногтей остается популярным уже несколько лет. В таком маникюре базой могут быть пастельные оттенки сиреневого, небесно-голубого, нежно-розового или персикового, а сверху на ногтевую пластину можно добавить мягкий перламутровый финиш.