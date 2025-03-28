Какие прическу будут в тренде весной 2025

Весна — время обновлений, когда особенно хочется перемен во внешности. Что выбрать: легкую стрижку, стильную укладку или просто сменить пробор? О том, какие главные тренды будут доминировать как на улицах, так и в салонах красоты этой весной, в беседе с WomanHit рассказала Маргарита Андрианова — создатель международной сети премиум-студий красоты по наращиванию волос.

© unsplash

Многослойные формы и движение

Воздушность, объем, легкость — вот что в моде этой весной. Многослойные стрижки возвращаются, но уже в мягкой, женственной интерпретации. Это может быть:

удлиненный каскад;

легкая лесенка до плеч;

небрежные локоны, подстриженные и уложенные слоями.

«Такие формы отлично подходят обладательницам тонких волос — визуально они делают прическу пышнее. Кроме того, популярностью пользуются легкие градуированные стрижки, которые создают эффект естественного объема даже без укладки. Их можно дополнить мягкой челкой, которая плавно переходит в основную длину», — поясняет эксперт.

Прямой срез

В противовес слоистым формам идет ровный срез. Каре с четкой линией, боб до подбородка или аккуратная длина до плеч — такой стиль выбирают уверенные в себе девушки, которые ценят лаконичность и ухоженность. Особенно эффектно смотрится на гладких, блестящих волосах. Также стилисты рекомендуют сочетать прямой срез с актуальными техниками окрашивания, такими как reverse balayage или «дорогое мелирование», чтобы подчеркнуть текстуру волос.

Лайфхак: можно сделать кератиновое лечение, которое уберет пушистость и создаст идеальный зеркальный глянец.

Глубокий боковой пробор

Простой прием, который визуально вытягивает лицо, придает образу немного драмы и утонченности. Отлично сочетается с локонами, гладкой укладкой и вечерними прическами. Этот тренд — легкий способ обновить свой образ без кардинальных перемен.

Эффект «мокрых» волос

Смелое, подиумное решение возвращается в повседневную моду. Глянцевая текстура и немного геля — и привычный образ превращается в трендовый акцент. Такая укладка особенно хорошо работает на коротких стрижках, sleek-пучках или волосах, зачесанных назад.

«Главный секрет: мокрый эффект должен выглядеть ухоженно и стильно, а не небрежно. То есть такую укладку важно создавать на чистых волосах. Стилисты советуют использовать легкие увлажняющие сыворотки или масла перед нанесением геля — это поможет создать более пластичную и ухоженную текстуру», — говорит специалист.

Натуральная легкость и небрежность

Стайлинг без стайлинга — именно так можно описать этот тренд. Никакой вылизанной укладки, утюжков и лака. Только естественная волна, мягкий объем, живые волосы.

Рекомендация: используйте текстурирующие спреи, небрежные пучки и сушку без брашинга — и ваш образ будет полностью в духе сезона. Если у вас кудрявые или волнистые волосы, отличным решением станет метод сушки «plopping» — он позволяет подчеркнуть природную текстуру и добиться красивых, естественных завитков без перегрева волос.

Возвращение ретродеталей

Элементы из 60-х, 90-х и даже начала 2000-х снова с нами:

челка-занавеска;

завитые наружу концы;

легкие начесы;

тонкие ободки и ленты.

Это современная стилизация с добавлением индивидуальности.

Цвет как продолжение формы

Весной 2025 в окрашивании царит принцип «дорого и натурально». В моде:

теплый беж;

молочный шоколад;

песочный блонд;

мягкие блики и натуральное мелирование.

Волосы должны выглядеть здоровыми, сияющими и естественными, а цвет — подчеркивать черты лица и общий стиль. Тренд на персонализацию в окрашивании все так же актуален. Мастера подбирают оттенки с учетом особенностей кожи и глаз, чтобы создать эффект «своего» цвета, который смотрится максимально естественно.

Весна 2025 — это сезон про свободу личности и подчеркивание индивидуальности. Модные прически и стрижки подстраиваются под ритм современной женщины: они практичные, адаптивные и при этом стильные. А главный секрет удачного образа — это здоровье волос, поэтому не забывайте о качественном уходе, увлажнении и питательных масках, которые сделают даже самую простую стрижку роскошной.