Звездный стиль: как носить лоферы этой весной

Лоферы — это обувь, в которой удивительным образом миксуются британская сдержанность, французский шик и итальянская уверенность в себе. Весной 2025 они вновь выходят на передний план — и не просто как удобная альтернатива кедам, а как главная пара в гардеробе тех, кто хочет быть стильной, собранной и немного дерзкой.

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Причем носят их сегодня не так, как прежде — с юбкой-карандашом и белой рубашкой — а гораздо смелее, с настроением и задором, достаточно посмотреть на звезд, которые их обожают. Хейли Бибер, например, вообще можно смело провозглашать настоящим амбассадором этой модели обуви. Узнали у стилиста Маши Ведерниковой, как носить лоферы этой весной и выглядеть свежо, современно и по-настоящему изысканно.

Лоферы и белые носки — новое ретро с иронией

Эта пара стала хитом модных показов — и успешно перекочевала сперва в гардероб звезд, а потом и в уличный стиль.

«Наденьте черные лоферы на толстой подошве или с пряжкой и добавьте тонкие белые, серые или красные носочки с легкой сборкой. Сочетайте с мини-юбкой, жакетом, легким пальто или джинсами. Этот образ не про школьницу, а про уверенную женщину, которая играет с кодами моды и задает тон сама», — объясняет эксперт.

Носите лоферы с укороченными брюками или джинсами

Главное условие — чтобы щиколотка была открыта. Это делает образ легким, стройным и динамичным, особенно если дополнить комплект базовой рубашкой, свободным трикотажем и объемным пальто.

«Особенно актуальны лоферы в цвете: шоколад, винный, карамель, пастельная пудра — все они отлично вписываются в весеннюю палитру и освежают привычные вещи», — говорит стилист.

Комбинируйте с летящими платьями и юбками

Лоферы отлично сбивают с образа слишком правильной, подчеркнуто «карамельной девочки» — поэтому носите их с цветочными или однотонными платьями из вискозы, шифона, хлопка. Лучше, если в образе будет немного контраста: романтика и строгость, легкость струящейся ткани и тяжелый каблук. Сверху пусть будет джинсовка, тренч или жилет. Получится образ, где есть и девичья хрупкость, и взрослая устойчивость.

Попробуйте лоферы в необычных фактурах

Лакированная кожа, матовая замша, тиснение под крокодила, текстиль, перфорация — нынешняя весна любит выразительность. Такие лоферы становятся акцентом, особенно если выбрать их в светлом или насыщенном цвете. Носите их с нейтральными вещами: серым костюмом, джинсами и белым топом, миди-юбкой и бежевым тренчем. Главное — дать обуви «зазвучать».

Лоферы без задника и на платформе — тоже в моде

Мюли-лоферы или модели на высокой подошве — находка для тех, кто хочет комфорта и актуальности. Это идеальная пара для путешествий, офиса, длинных прогулок и деловых встреч. Носите их с удлиненным жилетом, рубашкой, шортами-бермудами или легкими брючными костюмами. Такая обувь моментально делает образ собранным и уверенным, даже если на вас просто белая футболка и жакет.