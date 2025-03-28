Стилисты рассказали о главных трендах весны 2025

Весной 2025 года в моду вновь вернулись эстетика 80-х и экстравагантный стиль. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

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Так, по их словам, на подиумах вновь появились увеличенные подплечники, драматичные объемы, яркие цвета и обтягивающие колготки. Кроме того, трендовым вновь стало платье-корсет, которое было популярно в 1980-х годах.

«Обтягивающие леггинсы, которые в свое время сочетали в себе спортивный и изысканный стили, возвращаются в современной интерпретации: от леггинсов полной длины до более классических версий в виде велосипедок», — добавили в сообщении.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в Telegram-канале до этого призвал носить платья с цветочным принтом. По его словам, чайное платье, платье в цветочек и обувь в спортивном стиле — это «отличная формула, проверенная временем». Он уточнил, что такое комбо будет актуальным всегда и сделает любой миловидный образ «более расслабленным и крутым». К любимому варианту стилист отнес сочетание платья и конверсов.