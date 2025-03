Модные тренды на лето 2025 года

Лето 2025 года будет ярким: дизайнеры предлагают разнообразные фасоны и материалы, из которых каждый сможет выбрать что-то на свой вкус. В моде — женственные силуэты New Look и оверсайз-модели. Главные тренды и советы стилистов по выбору летней одежды и аксессуаров — в материале «Ленты.ру».

Трендовые фасоны

Приталенные и оверсайз силуэты

Если брюки и жакет — неотъемлемая часть вашего гардероба, то в этом сезоне стоит присмотреться и к приталенным жакетам с узкими брюками, и к уже привычным оверсайз-моделям со свободной посадкой, рассказала «Ленте.ру» имидж-консультант и основательница бренда одежды Second Skin Динара Ивлиева.

Чтобы подчеркнуть талию и скорректировать линию бедер, попробуйте сочетать приталенные жакеты с широкими брюками. Если же вы, наоборот, не хотите акцентировать внимание на верхней части тела, выбирайте свободные модели и узкие штаны.

Длина мини и макси

«Выбирая длину мини, важно соблюдать одно правило: если открываете ноги, руки и декольте должны быть закрыты. Для длины макси открытые руки и декольте допустимы. Этот баланс помогает сделать образ элегантным и избежать вульгарности», — Динара Ивлиева, имидж-консультант.

Платья и юбки в длине макси из шелка, денима, хлопка и вискозы могут стать отличной основой для летних образов. Они будут прекрасно смотреться с обувью на плоском ходу — мюлями, сандалиями и кедами — или слингбэками на небольшом или среднем каблуке.

Стиль New Look

Еще один тренд, который продолжает оставаться актуальным в 2025-м — New Look, то есть элегантный, женственный, романтичный стиль одежды. Он был представлен еще в 1947 году известным модельером Кристианом Диором. Главные предметы гардероба New Look — приталенные юбки длиной ниже колена и юбки-баллоны в сочетании с приталенным верхом, уточнила имидж-консультант.

Стиль бохо

Стиль бохо вновь набирает обороты и становится популярным. Он позволяет сочетать вещи на свой вкус: например, деним носить с одеждой и аксессуарами из кожи, тонкие хлопковые ткани — с шелковыми, летящими материалами, а свитера плотной вязки — с полупрозрачными платьями и юбками.

Отличительная черта одежды в стиле бохо — цветочные принты, рюши и оборки.

Брюки и джинсы

Летом 2025 года на первый план выходят:

прямые, чуть зауженные джинсы (не путать со скинни);

свободные брюки палаццо;

джинсы-баллоны;

классические брюки в длине 7/8 со стрелками;

леггинсы со штрипками.

Если хотите подчеркнуть плоский живот, выбирайте брюки или джинсы с низкой посадкой. Их можно комбинировать с укороченными рубашками из хлопка или денима, уточнила эксперт.

Рубашки

Одним из главных трендов в женском гардеробе в 2025 году обещают стать удлиненные рубашки свободного кроя «с мужского плеча». Их можно стилизовать в многослойных образах, носить с легинсами, плотными колготками, под широкий ремень или в качестве второго слоя под верхней одеждой.

Расстегнутая рубашка создает вертикальную линию, которая визуально вытягивает силуэт.

V-образный вырез

Продолжая тему визуальной коррекции фигуры, стоит отметить тренд на V-образный вырез, который также вытягивает силуэт. Вырез может быть как на жакете, так и на свитере, пуловере или поло. Если перед вами стоит задача скрыть некоторые недостатки фигуры, сделайте этот тренд своей базой, посоветовала Динара Ивлиева.

Материалы

Модный тренд весенне-летнего сезона — одежда из денима, экокожи, натуральной кожи, трикотажа и хлопка. Эти материалы хорошо держат форму и подойдут для тех, кто хочет немного скорректировать силуэт.

Бомберы, куртки-косухи, тренчи, жакеты, юбки, платья и брюки из этих материалов станут хорошей основой для вашего гардероба.

А вот прежде чем приобрести одежду из прозрачных тканей с кружевом или из сетки, стоит оценить, не будут ли они подчеркивать недостатки фигуры. Ведь эти предметы гардероба открывают обычно скрытые части тела, отметила Динара Ивлиева.

Цвета

Главный цвет 2025 года, по версии института Pantone, — тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокка мусс»). Кроме того, многие дизайнеры добавили в свои коллекции оттенки синего и бежевого.

Чтобы сделать образ удачным, важно носить те цвета, которые подходят вашему цветотипу. Поэтому если трендовый оттенок вам не к лицу, но купить вещь в нем очень хочется, стоит обратить внимание на аксессуары — туфли, сумку или пояс.

«Монохромные образы тоже в моде. Сочетание разных оттенков одного цвета идеально корректирует фигуру и вытягивает силуэт. При этом правило монохрома предполагает, что нижняя часть одежды, цвет колготок и обуви максимально приближены по цвету друг к другу», — Динара Ивлиева, имидж-консультант.

Принты

Полоска

Одним из главных трендов 2025 года становится полоска. При этом носить такой принт можно абсолютно в любых вариациях: полоска может быть узкая, широкая, горизонтальная или вертикальная.

Например, модный бренд Prada представил темно-синий джемпер с белыми горизонтальными полосками, а Erdem — костюм оверсайз с горизонтальными полосками и цветочными мотивами.

Один из главных трендов 2025 года, по версии британского модного журнала Vogue, — футболки и лонгсливы в полоску, в том числе диагональную.

Цветы

Уже несколько сезонов в моде остаются цветочные мотивы, делающие любой образ более женственным.

Чаще всего дизайнеры предпочитают делать легкие летние платья в цветочек, но, например, дом моды Rabanne представил в своей коллекции темный джемпер с цветами, который смотрится не менее эффектно.

Клетка

Клетка — принт, который практически никогда не выходит из моды. В этом году особенно актуальны контрастные сочетания. Например, клетчатую юбку можно надевать с кожаными вещами, а объемный клетчатый жакет — с обтягивающими топами и мини-юбками.

Аксессуары

Аксессуары позволяют гармонично завершить образ и расставить акценты. Даже повседневные и базовые вещи можно сделать нарядными, если добавить к ним подходящие детали.

Выбирая аксессуары, необходимо опираться не только на тренды сезона, но и на ваши индивидуальные предпочтения, цветотип, особенности фигуры и форму лица.

«Если вы не хотите привлекать внимание к бедрам, то рекомендую носить аксессуары в верхней части образа: серьги и украшения на шею. Когда вы наденете массивный браслет или крупное кольцо, взгляд окружающих невольно будет прикован не только к вашим аксессуарам, но и к той зоне, к которой вы не хотите привлекать внимание», — объяснила Динара Ивлиева.

Жемчуг

В этом сезоне эксперты советуют комбинировать в одном образе нити жемчуга и цепочки разной длины. Это идеальный выбор для тех, кто придерживается классического или делового стиля. Такие аксессуары будут хорошо сочетаться как с платьями и рубашками, так и с тонкими пуловерами и кардиганами.

Жемчуг остается простой и понятной классикой. Он актуален всегда, нужно лишь правильно его стилизовать, уверена Динара Ивлиева. Жемчужные украшения можно надевать с совершенно с любым предметом гардероба — от классики до спортивных брюк, футболки и свободного жакета.

Жемчужные колье можно носить не только на шее, но и через плечо, поверх жакета или в виде броши.

Цепочки

Цепи, как крупные, так и тонкие с кулонами, тоже не теряют своей актуальности. Сейчас в моде многослойность, поэтому сразу несколько цепочек крупного или мелкого размера можно носить одновременно.

Если вы хотите визуально скорректировать фигуру, эксперт советует выбирать крупные и акцентные аксессуары — это будет особенно актуально в весенне-летнем сезоне. Идеально корректируют верхнюю часть образа цепи и бусы, которые создают V-образный треугольник или вертикальный акцент.

Браслеты

«Крупные массивные браслеты и тонкие браслеты-цепочки с разными элементами останутся одним из главных трендов летом 2025 года», — Динара Ивлиева, имидж-консультант.

В моде в этом сезоне вновь анималистичные элементы, цветы, лепестки и ракушки.

Броши

Броши, как и жемчуг, давно перестали быть аксессуарами из «бабушкиной шкатулки» и активно используются в гардеробе современных женщин. Можно приколоть сразу несколько брошей, но желательно, чтобы они совпадали по стилистике. По словам Динары Ивлиевой, идеально такие аксессуары сочетаются с денимом.

Украшения на уши

Серьги, каффы и клипсы — идеальный вариант для вечернего наряда или даже в повседневных образах.

Выбирая серьги, важно обратить внимание на геометрию своего лица. Женщинам с округлым лицом лучше выбирать закругленные украшения — например, капли и кольца. Обладательницам более угловатых черт эксперт советует присмотреться к аксессуарам с острыми углами и прямыми линиями.

Кольца

В весенне-летнем сезоне 2025 года стоит забыть о правиле, по которому нельзя носить более двух колец на одной руке. Тренды диктуют, что вы можете надевать столько украшений, сколько вам хочется.

В моде будут как крупные перстни и кольца-печатки, так и кольца с жемчугом и другими камнями, уверена имидж-консультант.

Сумки и обувь

Сумки и обувь — аксессуары, которые обычно приобретают под определенный, уже сформированный гардероб. Поэтому прежде всего стоит подобрать наряды и уже потом покупать туфли и сумки.

Этим летом в тренде будут:

обувь из замши;

кеды и кроссовки в гоночном стиле;

туфли-слингбэки на среднем или высоком каблуке;

летние сапоги из текстиля или замши с широким голенищем;

удобные сабо и мюли на скрытой платформе и устойчивом каблуке.

По словам эксперта, эти модели уместно сочетать с шопером из замши и кожи, сумкой-багетом и ридикюлем.

Сумки в этом сезоне могут быть яркими и смелыми: с цветочными, леопардовыми и змеиными принтами.