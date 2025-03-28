Ксения Бородина призналась, что сделала пластическую операцию

После роскошного отдыха на Мальдивах с женихом Ксения Бородина решила пообщаться с подписчиками в Инстаграме*. В том числе телеведущая ответила на вопрос о пластических операциях. «Как вы следите за фигурой? Как относитесь к хирургии?» — поинтересовались у звезды поклонники. Ксения ответила, что на пластику она решилась лишь единожды в жизни и давно, но больше не готова к подобным манипуляциям.

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«Отрезать живот? Я никогда на это не решусь. Я боюсь наркоза. Все, что я успела сделать в молодости, — это грудь. И молодец, что тогда решилась — сейчас бы на это не пошла. Потому что я вижу, как тяжело всем даются эти операции с возрастом», — честно призналась телеведущая.

Также Ксения отметила, что ей категорически не нравится эффект от одной модной сейчас операции, подчеркнув при этом, что не осуждает тех, кто ее делает.

«Я вижу на каждом шагу эти "лисьи глазки". Не хочу никого осуждать — это право каждого человека, что делать со своим лицом, — но мне эта операция не нравится. Я не считаю, что это красиво», — добавила телезвезда.

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Ксения рассказала, что не придерживается какой-то специальной диеты и не голодает, а еще перестала усердствовать в спортзале.

«Я ем все, что хочу. Я почти не пью алкоголь, стараюсь много ходить и не могу сказать, что за раз съедаю слона. Я быстро наедаюсь. Почти не завтракаю, первый прием пищи бывает в 16.00-17.00. Сейчас активно спортом не занимаюсь, а вообще по 2-3 тренировки было в неделю».

Ранее Ксения Бородина прокомментировала Super запрет турецких сериалов:

«Наших женщин за дур держать не надо».

* Запрещен в РФ.