Пользователи Сети оценили новый наряд Памелы Андерсон

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон посетила красную дорожку премии Muse Awards и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

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57-летняя звезда «Спасателей Малибу» выбрала для мероприятия оверсайз жакет, юбку светло-коричневого цвета и открытые туфли. Кроме того, она взяла с собой небольшую сумку, изготовленную из кожи. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении издания, видно, что знаменитость вновь решила отказаться от макияжа.

Читатели портала оценили образ Андерсон в комментариях под материалом следующими фразами: «Симпатично, но безвкусно», «Похожа на школьную учительницу», «Выглядит уставшей и изможденной», «Я полностью за естественную красоту, но без макияжа она выглядит так, будто ей 90», «Не знаю, о чем она думала, когда выбирала этот наряд. Он ужасен с головы до ног», «Этот наряд ей явно не идет».

В декабре прошлого года Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа.