Стилист рассказал, в какие образы удачно вписывается клетчатая рубашка

Клетчатая рубашка — это вещь с характером. Когда-то она была символом деревенского кантри-уюта, потом — гранжа и свободы, а сегодня стала настоящей базой, которую можно вписать в любой стиль: от городской небрежности до делового кэжуала.

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Нынешней весной модные эксперты предлагают смотреть на клетку как на многослойный, выразительный элемент образа, особенно если уметь правильно ее обыгрывать. Тем более, что она в тренде. Вот пять советов стилиста Маши Ведерниковой, с чем и как носить клетчатую рубашку этой весной.

Носите как легкую куртку поверх топа или платья

Клетчатая рубашка отлично заменяет ветровку или кардиган.

«Наденьте ее на майку, топ или даже летящее или прилегающее платье, не застегивайте — и образ станет расслабленным и живым. Добавьте пояс — и получится стройный силуэт. Особенно хорошо работает с платьями-комбинациями и длинными юбками», — объясняет профессионал от моды.

Завязывайте на талии — это не устарело

Клетчатая рубашка, повязанная на бедрах или талии, — это не только удобно, но и визуально подчеркивает волнующие изгибы тела, добавляя образу динамики. Так можно освежить даже самый простой комплект: белая футболка, джинсы и кеды — плюс рубашку в клетку с небрежным узлом на поясе, и вы уже не в базовом, а в стильном.

Комбинируйте с кожей, денимом и контрастными фактурами

Грубоватая клетка очень любит контраст.

«Наденьте ее с кожаными брюками или юбкой, с джинсами-бойфрендами, с белыми брюками из хлопка. Выигрышно смотрится сочетание клетки и сатина, шелка или вельвета — это делает образ сложнее и интереснее», — говорит стилист.

Выбирайте необычные расцветки и крой

Весной стоит обратить внимание на не только классическую красно-синюю или черно-белую клетку, но и на нежные пастельные, монохромные, зеленые, фиолетовые оттенки.

А еще — на рубашки оверсайз, асимметричные, с накладными карманами или объемными рукавами. Такая вещь уже сама по себе становится акцентом.

Добавьте делового контекста

Клетка умеет быть строгой, а не только расслабленной и легкомысленной. Наденьте приталенную или заправленную рубашку с брюками со стрелками, жилетом, строгим жакетом или юбкой-карандаш.

Образ в этом случае получится собранным, но не скучным. Особенно эффектно выглядит клетка с крупным рисунком и тонкой графикой.