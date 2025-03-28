Какое окрашивание лучше всего смотрится на кудрявых волосах

Однотонное окрашивание или техника балаяж наиболее выигрышно смотрятся на кудрявых волосах. Об этом Москве 24 рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

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По ее словам, если волосы кудрявые или волнистые, лучше всего окрашивать их в один тон.

"В этом случае хорошо подходят именно теплые оттенки: карамельный, медный, медно-золотистый, ярко-рыжий, а также персиковый или клубничный блонд. Кудри в таких тонах смотрятся очень красиво. Если говорить об определенных техниках, то лучшим вариантом будет балаяж: он отлично смотрится именно на таких волосах", – отметила эксперт.

Что касается, например, мелирования, то желательно выделять крупные пряди, потому что мелкие теряются в кудрях. В результате кажется, будто окрашивание однотонное.

"В свою очередь, шатуш или аиртач советую делать с пропусками, чтобы натурального цвета было чуть больше, чем светлого. Тогда при формировании кудрей техника будет выглядеть эффектно", – отметила Третьякова.

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