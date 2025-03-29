Анна Плетнева высказалась о пластике груди

Российская певица Анна Плетнева рассказала, что не делала пластическую операцию на груди, поскольку она беспокоится о том, что может родить еще одного ребенка.

© Вечерняя Москва

Сейчас у нее есть три ребенка, и каждый из них находился на грудном вскармливании. Певица отметила, что до рождения детей ее настоящая грудь была четвертого размера.

С каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом. Мне так совсем некомфортно, потому что я привыкла к другому. Есть все-таки мысль сделать грудь, но я пока откладываю. Ведь, может, будет еще ребенок. А как можно кормить детей со сделанной грудью — я не понимаю, — пояснила Плетнева в интервью Hi-Fi -стримингу «Звук» в рамках подкаста «Ниче святого», передает Starhit.ru.

76-летняя актриса Татьяна Васильева рассказала, что она делала все возможные пластические операции на своем лице: «филлеры, нитки, ботокс». Артистка добавила, что она уже привыкла к постоянному хирургическому вмешательству, и попросила детей забыть о ее настоящем возрасте.